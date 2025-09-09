NDTV Profit GST Conclave Live Updates: सरकार ने जीएसटी रेट में कटौती कर देशवासियों को दिवाली से पहले ही बड़ा तोहफा दे दिया है.इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने वाली हैं . पैकेज्ड फूड से लेकर घरेलू सामान तक अब कम दाम पर मिलेंगे. सरकार का दावा है कि ये बदलाव सिर्फ टैक्सपेयर्स के लिए राहत नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देंगे. आज यानी 9 सितंबर को इन्हीं सुधारों और उनके असर पर NDTV Profit GST Conclave आयोजित होने जा रहा है. इस कॉन्क्लेव में देशभर के बड़े पॉलिसीमेकर, बिजनेसमैन और एक्सपर्ट्स एक साथ मंच पर आएंगे और चर्चा करेंगे कि GST कैसे भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई दिशा देगा.

इस कार्यक्रम में सबसे खास पल होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद मंच से अपने विचार रखेंगी. आइए जानते हैं इस कॉन्क्लेव से जुड़े हर बड़ी अपडेट...

NDTV Profit GST Conclave Live Updates: