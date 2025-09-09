विज्ञापन
5 minutes ago
नई दिल्ली:

NDTV Profit GST Conclave Live Updates: सरकार ने जीएसटी रेट में कटौती कर देशवासियों को दिवाली से पहले ही बड़ा तोहफा दे दिया है.इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने वाली हैं . पैकेज्ड फूड से लेकर घरेलू सामान तक अब कम दाम पर मिलेंगे. सरकार का दावा है कि ये बदलाव सिर्फ टैक्सपेयर्स के लिए राहत नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार देंगे. आज यानी 9 सितंबर को इन्हीं सुधारों और उनके असर पर NDTV Profit GST Conclave आयोजित होने जा रहा है. इस कॉन्क्लेव में देशभर के बड़े पॉलिसीमेकर, बिजनेसमैन और एक्सपर्ट्स एक साथ मंच पर आएंगे और चर्चा करेंगे कि GST कैसे भारत की ग्रोथ स्टोरी को नई दिशा देगा.

इस कार्यक्रम में सबसे खास पल होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद मंच से अपने विचार रखेंगी. आइए जानते हैं इस कॉन्क्लेव से जुड़े हर बड़ी अपडेट...

NDTV Profit GST Conclave Live Updates: 

Sep 09, 2025 11:45 (IST)
सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर में किया ये बदलाव

बता दें कि हाल में जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार ने टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाने को लेकर बड़ा फैसला लिया. पहले मौजूद 12% और 28% वाले स्लैब को हटा दिया गया है.अब पूरे सिस्टम में केवल दो टैक्स स्लैब, 5% और 18% ही रहेंगे. वहीं कुछ खास प्रोडक्ट्स जैसे लग्जरी कार और SUV पर 40% टैक्स लगेगा.ये नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होने जा रही हैं.

Sep 09, 2025 11:42 (IST)
इंडस्ट्री के बड़े चेहरे जीएसटी सुधारों पर रखेंगे अपनी राय

कॉन्क्लेव में राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव जीएसटी सुधारों के शुरुआती असर और उनके लागू होने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे.वहीं, 3:30 बजे 'Powering Growth: The Industry Perspective' सत्र में इंडस्ट्री के बड़े चेहरे जीएसटी सुधारों पर अपनी राय रखेंगे.इस पैनल में संजय कुमार अग्रवाल (CBIC) और राजीव मेमानी (CII) शामिल रहेंगे.

Sep 09, 2025 11:18 (IST)
कॉन्क्लेव की शुरुआत

शाम 3 बजे कॉन्क्लेव का आगाज होगा. पहला सत्र 'Reforms for a Resurgent India - The Rollout' रहेगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

