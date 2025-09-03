एनडीटीवी के बोर्ड ने 400 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू को दी मंजूरी

न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (एनडीटीवी) के बोर्ड ने पात्र इक्विटी शेयरहोल्डर्स से राइट्स इश्यू के जरिए 400 करोड़ रुपये तक की राशि जुटाने की मंजूरी दे दी है. यह जानकारी कंपनी की ओर से बुधवार को दी गई. देश की सबसे बड़ी न्यूज ब्रॉडकॉस्टिंग और डिजिटल जर्नलिज्म कंपनियों में से एक एनडीटीवी ने कहा कि यह फैसला 2 सितंबर को हुई बोर्ड बैठक में लिया गया है.

एनडीटीवी ने कहा, "यह प्रस्तावित पूंजी जुटाने की प्रक्रिया एनडीटीवी की बैलेंस शीट को मजबूत करने और इसकी वित्तीय मजबूती को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा."

क्या बोले एनडीटीवी के सीईओ

कंपनी ने आगे कहा कि अतिरिक्त संसाधन कंपनी को अपने विकास एजेंडे को अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे, जिसमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति को व्यापक बनाने के लिए वितरण का विस्तार, ब्रांड निर्माण में निवेश, नई बौद्धिक संपदा का विकास, ऋण में कमी और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्य शामिल हैं.

एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने कहा, "यह राइट्स इश्यू एनडीटीवी को मजबूत करने और विकास के अगले चरण के लिए तैयार करने में एक निर्णायक कदम है. हम जो संसाधन जुटाएंगे, उसके साथ हम अपनी पहुंच का विस्तार करेंगे और अपने प्रभाव को और गहरा करेंगे, साथ ही उस पत्रकारिता के प्रति सच्चे रहेंगे, जिसके लिए हम हमेशा से प्रतिबद्ध रहे हैं."

राहुल कंवल ने आगे कहा कि यह निवेश हमें विकास के नए क्षेत्रों का पता लगाने में भी मदद करेगा, क्योंकि डिजिटल दुनिया हमारे लिए नई संभावनाओं और नए दर्शकों के द्वार खोल रही है. हमारा लक्ष्य एक मजबूत, भविष्य के लिए तैयार एनडीटीवी का निर्माण करना है, जो नए भारत की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे.

एनडीटीवी के पास विश्वसनीय पत्रकारिता की विरासत के साथ, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में समाचार सामग्री प्रदान करने का एक स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड है.

न्यूज प्लेटफॉर्म ने कहा, "कंपनी ब्रांडेड सामग्री, डेटा-संचालित विज्ञापन और अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी के माध्यम से डिजिटल-प्रथम विकास पर केंद्रित है." एनडीटीवी, अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड की एक सहायक कंपनी के रूप में कार्य करती है.

