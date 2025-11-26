विज्ञापन

EXCLUSIVE: मन्नत पार्टी में जाने पर कैसा था शाहरुख का बर्ताव? हनी सिंह का खुलासा सुन चौंके फैंस, कहा- 7 घंटे तक उन्होंने...

हनी सिंह ने बताया की 'लुंगी डांस' गाना हिट होने के बाद शाहरुख खान ने उन्हें अपने घर मन्नत बुलाया था. शाहरुख ने अपने घर एक पार्टी रखी थी. हनी ने बताया कि वह इस पार्टी में जाना नहीं चाहते थे.

हनी सिंह ने शाहरुख के लिए गाया है फेमस 'लुंगी डांस' गाना
नई दिल्ली:

रैपर और सिंगर हनी सिंह ने हाल ही में NDTV को दिए इंटरव्यू में अपने पुराने दिनों को याद किया और शाहरुख खान से जुड़े कई दिलचस्प किस्से साझा किए. जब उनसे पूछा गया कि शाहरुख के साथ उनकी कोई खास मेमोरी क्या है और किस वजह से वह उनसे कनेक्ट कर पाए, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि सबसे बड़ा कनेक्शन 'हम दोनों दिल्ली वाले हैं'. इसी कारण दोनों के बीच शुरुआत से ही एक अलग तरह की ट्यूनिंग बन गई. हनी सिंह ने बताया कि उन्हें जब पहली बार शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला, तो वह काफी नर्वस थे. यह मौका उन्हें फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में मिला, जिसके लिए उन्होंने सुपरहिट गाना ‘लुंगी डांस' बनाया. यह गाना रिलीज होते ही देशभर में छा गया और आज भी इसे शाहरुख के सबसे आइकॉनिक गानों में गिना जाता है.

शाहरुख खान ने जब हनी सिंह को बुलाया मन्नत

उन्होंने बताया कि गाना हिट होने के बाद शाहरुख खान ने उन्हें अपने घर मन्नत बुलाया. शाहरुख ने अपने घर एक पार्टी रखी थी. हनी ने बताया कि वह इस पार्टी में जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनमें हीन भावना आ रही थी. उन्हें लग रहा था कि वहां बड़े-बड़े स्टार होंगे, ऐसे में वो वहां क्या करेंगे. लेकिन फिर भी शाहरुख ने हनी से कहा कि वो आएं, जिसके बाद उन्हें इस पार्टी में जाना ही पड़ा. हनी सिंह ने कहा, "शाहरुख भाई ने करीब सात घंटे तक मेरा हाथ पकड़ा हुआ था. उन्होंने मुझे पार्टी में ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित जैसे बड़े सितारों से मिलवाया. यह मेरे लिए जिंदगी का सबसे खास पल था".

माता-पिता से लगता है हनी सिंह को डर?

इंटरव्यू के दौरान हनी सिंह से यह भी पूछा गया कि वह खुद इतने बड़े स्टार हैं- पैसा, शोहरत सब कुछ है उनके पास. तो क्या आज भी उन्हें अपने माता-पिता से डर लगता है? इस पर उन्होंने साफ कहा, "हां, डर तो लगता है, लेकिन अब वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं". हनी सिंह ने बताया कि वह शुरुआत से अपनी मां के बहुत करीब रहे हैं, जबकि पिता से दूरी थी. लेकिन अब वह अपने पिता के भी बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं और जो भी गलती हो, वह पहले ही घरवालों को बता देते हैं.

आपको बता दें कि हनी सिंह ने अपने करियर में 'ब्लू आइज', 'देसी कलाकार', 'ब्राउन रंग', 'धीरे-धीरे' जैसे कई सुपरहिट गाने दिए हैं और आज भी फैंस उनके हर नए गाने का बेसब्री से इंतजार करते हैं.

