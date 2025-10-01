विज्ञापन
गौतम अदाणी ने किया नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा, कहा- इसे हजारों हाथों और दिलों ने मिलकर बनाया

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों यात्रियों की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं.

  • गौतम अदाणी ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया, एयरपोर्ट का उद्घाटन 8 अक्टूबर को होना है
  • नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में लगे सभी कर्मियों का गौतम अदाणी ने आभार व्‍यक्‍त किया
  • प्रति वर्ष दो करोड़ यात्रियों की क्षमता वाले इस एयरपोर्ट से मुंबई महानगर क्षेत्र की हवाई मांग पूरी होगी
अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया. उन्‍होंने कहा, 'एक ऐसा स्मारक है, जिसे हजारों हाथों और दिलों ने मिलकर बनाया है.' दिग्‍गज उद्योगपति अदाणी ने एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए काम करने वाले दिव्यांग सहयोगियों, निर्माण श्रमिकों और अन्य स्टाफ सदस्यों के प्रयासों को सलाम किया और अपना आभार व्यक्त किया. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 8 अक्टूबर को प्रस्तावित है. 

गौतम अदाणी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, '8 अक्टूबर को नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले, मैंने हमारे दिव्यांग सहयोगियों, निर्माण श्रमिकों, महिला कर्मचारियों, इंजीनियरों, कारीगरों, अग्निशमन कर्मियों और उन गार्डों से मुलाकात की, जिन्होंने इस विजन को साकार करने में मदद की.'

उन्होंने आगे लिखा, 'मैंने यहां एक लिविंग वंडर की धड़कन महसूस की है और यह एक ऐसा स्मारक है, जिसे हजारों हाथों और दिलों ने मिलकर बनाया है.'

गौतम अदाणी के मुताबिक, 'जब लाखों उड़ानें आसमान में उड़ेंगी और अरबों लोग इन हॉलों से गुजरेंगे, तो इन लोगों की आत्मा हर उड़ान और हर कदम पर गूंजेगी और मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. जय हिंद.'

क्‍या है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की खासियतें?

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों यात्रियों की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं.

इसमें 3,700 मीटर लंबा रनवे, बड़े वाणिज्यिक विमानों को संभालने की क्षमता, आधुनिक यात्री टर्मिनल और उन्नत हवाई यातायात नियंत्रण प्रणालियां शामिल हैं.

इसके प्रति वर्ष 2 करोड़ यात्रियों को संभालने और मुंबई महानगर क्षेत्र और पश्चिमी भारत की बढ़ती हवाई यातायात मांगों को पूरा करने के साथ-साथ भारत की वैश्विक कनेक्टिविटी को मजबूत करने की उम्मीद है.

यह एयरपोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) बंदरगाह से 14 किलोमीटर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), तलोजा औद्योगिक क्षेत्र से 22 किमी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के माध्यम से) से 35 किमी, ठाणे से 32 किमी और पावरलूम शहर भिवंडी से 40 किमी दूर होगा.

इस एयरपोर्ट ने मंगलवार को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से एयरपोर्ट लाइसेंस प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल की, यह परिचालन शुरू करने के लिए जरूरी है. इंडिगो, अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइनों ने एयरपोर्ट से परिचालन शुरू करने की योजना की घोषणा की है, जिसमें शुरुआती उड़ानें विभिन्न घरेलू शहरों को जोड़ेंगी.

