दो दिन की गिरावट के बाद बाजार ने की शानदार वापसी, इन शेयरों ने कर दिया मालामाल

भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली. सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद हुए. लगातार दो दिनों की गिरावट के बाद बाजार ने आज अच्छी वापसी की. सेंसेक्स 575.45 अंक या 0.70% की बढ़त के साथ 82,605.43 के स्तर पर बंद हुआ. निफ्टी 178.05 अंक या 0.71% चढ़कर 25,323.55 के स्तर पर बंद हुआ.

​बाजार में तेजी की वजह

​बाजार को मुख्य रूप से रियल्टी (Realty) और पब्लिक सेक्टर के बैंकों (PSBs) में हुई जोरदार खरीदारी से सपोर्ट मिला. निवेशकों ने वैश्विक बाजारों के मिले-जुले संकेतों और मजबूत घरेलू आर्थिक बुनियाद पर भरोसा जताया.



तेजी वाले शेयर

​नेस्ले इंडिया

​एशियन पेंट्स

​बजाज फिनसर्व

गिरावट वाले शेयर

​टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन

​सी.ई. इन्फो सिस्टम्स

​सेक्टोरल प्रदर्शन​

रियल्टी और पीएसबी सूचकांक सबसे आगे रहे, जबकि मेटल सेक्टर में भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला।

वैश्विक बाजार का रुख

​एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख

​यूरोपीय बाजारों में कारोबार ठीक

​कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई

​विदेशी और घरेलू निवेश

विदेशी निवेशकों (FIIs) ने मंगलवार को 1,508.53 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू निवेशकों (DIIs) ने खरीदारी की. एक्सपर्ट का मानना है कि निवेशकों की नजर अब आने वाले तिमाही नतीजों और वैश्विक व्यापार पर बनी रहेगी. घरेलू मोर्चे पर मजबूत आर्थिक विकास के संकेत बाजार को सहारा दे सकते हैं.