Market Closing: हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में रही तेजी, सेंसेक्स 82,500 पार, इन 5 शेयरों में हुई जमकर खरीदारी

Market Closing: एक्सपर्ट के अनुसार, तिमाही नतीजों की शुरुआत, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी ने बाजार को सपोर्ट दिया है.

  • भारतीय शेयर बाजार में लगातार पांचवें दिन तेजी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर बंद हुए हैं
  • विदेशी निवेशकों की खरीदारी और वैश्विक सकारात्मक संकेतों के कारण बाजार में मजबूती का रुख बना हुआ है
  • सेंसेक्स 328.72 अंक बढ़कर 82,500.82 और निफ्टी 103.55 अंक ऊपर जाकर 25,285.35 के स्तर पर बंद हुआ है
भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को भी तेजी का रुख जारी रहा. लगातार पांचवे दिन तेजी के साथ कारोबार बंद हुआ, जिसमें दोनों इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर बंद हुए. विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी और मजबूत वैश्विक संकेतों के दम पर बाजार में यह तेजी देखने को मिली है. सेंसेक्स 328.72 अंक की बढ़त के साथ 82,500.82 के स्तर पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 50 भी 103.55 अंक की उछाल के साथ 25,285.35 के लेवल पर बंद हुआ, जिससे इसने 25,250 का बड़ा लेवल क्रॉस कर लिया.

Latest and Breaking News on NDTV

सेक्टोरल कारोबार की स्थिति 

आज के कारोबार में मेटल और आईटी सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिसकी वजह से यह सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़त हासिल करने वाले शेयर बने. इसके अलावा रियल्टी और बैंकिंग शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई.

Latest and Breaking News on NDTV

टॉप गेनर्स

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टाटा स्टील (Tata Steel), एचसीएल टेक (HCL Tech), अल्ट्राटेक सीमेंट (UltraTech Cement), भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और मारुति (Maruti) के शेयर फायदे में रहे, जिसमें एसबीआई और मारुति में 2% से अधिक की तेजी आई.

गिरावट वाले शेयर

दूसरी ओर, एक्सिस बैंक (Axis Bank), टाइटन (Titan), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) और टाटा मोटर्स (Tata Motors) के शेयरों में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई.

मार्केट में तेजी की वजह

एक्सपर्ट के अनुसार, तिमाही नतीजों की शुरुआत, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और विदेशी निवेशकों की लगातार खरीदारी ने बाजार को सपोर्ट दिया है. वैश्विक स्तर पर पॉजिटिव संकेत मिलने से भी निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है.

