Stock Market Today: आज बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स फिर 82,000 के पार, निफ्टी 25,150 के ऊपर

Stock Market Updates: फिलहाल निफ्टी और सेंसेक्स दोनों हरे निशान में हैं, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितता और फेड के फैसलों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है.त्योहारी सीजन से पहले बाजार में हलचल तेज है और आज दिनभर वोलैटिलिटी बनी रह सकती है.

Stock Market News Updates: भारतीय शेयर बाजार के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं.
नई दिल्ली:

भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार के बाद आज यानी 8 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को भी बढ़त के साथ शुरुआत की है. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 191 अंक (0.23%) ऊपर 82,118.40 पर और निफ्टी 50 इंडेक्स47 अंक (0.19%) की तेजी के साथ  25,156.25 पर ट्रेड कर रहा है.हालांकि, ग्लोबल मार्केट्स के मिले-जुले संकेत निवेशकों के मूड को थोड़ा संभालकर रख रहे हैं.

मिडकैप में हल्की गिरावट, स्मॉलकैप में मामूली बढ़त

ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिडकैप100 में शुरुआती कारोबार के दौरान 0.01% की मामूली गिरावट रही, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप100 में 0.08% की बढ़त देखने को मिली. इससे साफ है कि बाजार फिलहाल सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है.

पिछले कारोबारी दिन का हाल

मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में चौथे दिन भी बढ़त रही थी. उस दिन सेंसेक्स 136.63 अंक (0.17%) बढ़कर 81,926.75 पर और निफ्टी 50 30.65 अंक (0.12%) बढ़कर 25,108.30 पर बंद हुआ था.

एशियाई बाजारों में कमजोरी, अमेरिका में गिरावट के बाद दबाव

एशियाई शेयर बाजार आज ज्यादातर लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं. अमेरिका में मंगलवार को शेयर बाजारों की लगातार आठ दिन की तेजी पर ब्रेक लगा और S&P 500 में 0.4%, Dow Jones में 0.2%, और Nasdaq में 0.7% की गिरावट आई.इस गिरावट के बाद एशिया में भी निवेशकों का भरोसा थोड़ा कमजोर हुआ है.

जापान में राजनीतिक हलचल और करेंसी पर असर

जापान में साने ताकाइची के नए प्रधानमंत्री बनने की संभावना बढ़ने के बाद जापानी येन में तेज गिरावट देखी गई. डॉलर के मुकाबले येन 151.90 से बढ़कर 152.53 पर पहुंच गया.जानकारों का कहना है कि साने ताकाइची अर्थव्यवस्था में ज्यादा खर्च और ढीली मौद्रिक नीति (easy credit) को बढ़ावा दे सकती हैं, जिससे बैंक ऑफ जापान अपनी ब्याज दर बढ़ाने की योजना को जनवरी तक टाल सकता है.

टोक्यो का Nikkei 225 इंडेक्स 0.1% बढ़कर 48,002.18 पर पहुंचा, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग 0.9% गिरकर 26,719.68 और ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX200 0.1% नीचे 8,945.10 पर कारोबार कर रहा था.चीन और साउथ कोरिया के बाजार आज छुट्टी के कारण बंद रहे.

गोल्ड और ऑयल में उछाल

ग्लोबल मार्केट में गोल्ड ने 4,000 डॉलर प्रति औंस का नया रिकॉर्ड बना दिया है.गोल्ड का दाम $25.40 बढ़कर $4,029.60 प्रति औंस पर पहुंच गया.निवेशक बढ़ती ग्लोबल अनिश्चितता और फेडरल रिजर्व के रेट कट की उम्मीदों के चलते सेफ इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे हैं.

तेल की बात करें तो यूएस क्रूड ऑयल $62.25 प्रति बैरल और ब्रेंट क्रूड $65.95 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है, दोनों में करीब 50 सेंट की तेजी रही.

Nifty 50, Sensex Today
