Stock Market Today: GST में राहत से लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार की शानदार ओपनिंग, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा

Share Market Opening Bell: सेक्टोरल आधार पर आज के कारोबार में FMCG इंडेक्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स हरे निशान में हैं. Auto इंडेक्स करीब 1 प्रतिशत चढ़ा है और लगातार तीसरे दिन तेजी दिखा रहा है.

Stock Market Today: GST में राहत से लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार की शानदार ओपनिंग, सेंसेक्स 300 अंक चढ़ा
Stock Market Updates 5 September 2025: शेयर बाजार के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं.
नई दिल्ली:

Share Market Today:  GST रेट कटौती का फायदा लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में साफ दिख रहा है. गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी मार्केट की शुरुआत जबरदस्त रही. सेंसेक्स आज सुबह 318.55 अंक यानी लगभग 0.39 प्रतिशत चढ़कर 81,036.56 के लेवल पर पहुंच गया. इसी तरह निफ्टी भी 98.05 अंक यानी करीब 0.39 प्रतिशत उछलकर 24,832.35 पर ट्रेड कर रहा है.

BSE मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स आज फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, यानी इनमें ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है.

सेक्टोरल आधार पर आज के कारोबार में FMCG इंडेक्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स हरे निशान में हैं. Auto इंडेक्स करीब 1 प्रतिशत चढ़ा है और लगातार तीसरे दिन तेजी दिखा रहा है. Realty इंडेक्स भी लगभग 0.5 प्रतिशत की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है.

टॉप गेनर्स और लूजर्स 

निफ्टी पर आज की टॉप गेनर्स शेयरों में Trent, Asian Paints, SBI Life Insurance, Tata Motors और Jio Financial शामिल हैं. वहीं नुकसान उठाने वाले शेयरों में Tata Consumer, Apollo Hospitals, HUL, NTPC और Titan Company नजर आ रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

