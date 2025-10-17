Stock Market Today: हरे निशान में खुला शेयर बाजार, सेंसक्स-निफ्टी में हल्की तेजी, ये हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स

भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार, 17 अक्टूबर को हल्की बढ़त के साथ हरे निशान में शुरुआत की. शुरुआती कारोबार में ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में खरीदारी देखी जा रही थी, जबकि आईटी और पीएसयू बैंक लाल निशान में बने हुए थे.सुबह करीब 9.46 बजे, सेंसेक्स 100.42 अंक या 0.12 प्रतिशत की बढ़त के साथ 83,568.08 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 19.95 अंक या 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,605.25 पर कारोबार कर रहा था.

ब्रॉडकैप सूचकांकों में, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.21 प्रतिशत की गिरावट और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.29 प्रतिशत की बढ़त में कारोबार कर रहे थे.

सेक्टोरल इंडेक्स का हाल

सेक्टोरल फ्रंट पर निफ्टी ऑटो 0.69 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.06 प्रतिशत और निफ्टी फार्मा 0.01 प्रतिशत की बढ़त में रहे. जबकि निफ्टी आईटी 1.25 प्रतिशत और निफ्टी पीएसयू बैंक 0.28 प्रतिशत की गिरावट में कारोबार कर रहा था.

टॉप लूजर्स और गेनर्स

इस बीच, सेंसेक्स पैक में एशियन पेंट्स, एमएंडएम, एक्सिस बैंक, आईटीसी, टाइटन और टाटा मोटर्स टॉप गेनर्स थे. जबकि, इटरनल, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा और पावरग्रिड टॉप लूजर्स थे.

बीते दिन बाजार में जोरदार तेजी

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार के कारोबारी सत्र में बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ. बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 862.23 अंक या 1.04 प्रतिशत की मजबूती के साथ 83,467.66 और निफ्टी 261.75 अंक या 1.03 प्रतिशत की मजबूती के साथ 25,585.30 पर था

अमेरिकी मार्केट में गिरावट से एशियाई बाजार पर असर

अमेरिकी मार्केट में पिछले ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोंस 0.65 प्रतिशत या 301.07 अंक की गिरावट के साथ 45,952.24 पर बंद हुआ. वहीं, एसएंडपी 500 इंडेक्स 41.99 अंक या 0.63 प्रतिशत की गिरावट के साथ 6,629.07 और नैस्डेक 107.54 अंक या 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 22,562.54 पर लाल निशान में बंद हुआ.

अधिकांश एशियाई बाजार सुबह लाल निशान पर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे . चीन का शंघाई इंडेक्स 1.00 प्रतिशत की गिरावट में कारोबार कर रहा था. जापान का निक्केई 1.16 प्रतिशत की गिरावट में था. हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 1.73 प्रतिशत की गिरावट में रहा. केवल दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.06 प्रतिशत की बढ़त में कारोबार कर रहा था.

विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) 16 अक्टूबर को शुद्ध खरीदार रहे और उन्होंने 997.29 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 4,076.20 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे.