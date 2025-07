US-India Trade Deal: भारत अब वैश्विक व्यापार में बहुपक्षीय के बजाय द्विपक्षीय संबंधों को अधिक प्राथमिकता दे रहा है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं (Trade Talks) अच्छी प्रगति कर रही हैं. उन्होंने एक पुस्‍तक विमोचन कार्यक्रम में ये बात कही. उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौतों की दिशा में हो रहे विकास पर बातचीत की.

सीतारमण ने कहा, 'मैं ये नहीं कह सकती कि द्विपक्षीय व्यापार अच्छा है या बुरा, लेकिन हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं. अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के साथ बातचीत अच्छी चल रही है.' उन्होंने ये भी साफ किया कि भारत अब बहुपक्षीय समझौतों की बजाय द्विपक्षीय व्यापार को प्राथमिकता दे रहा है.

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि बीते चार-पांच वर्षों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, यूएई और ब्रिटेन के साथ सफलतापूर्वक द्विपक्षीय समझौते किए हैं. अब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ भी बातचीत सकारात्मक दिशा में जा रही है.

It is bilateral trade which is taking priority over multilateral trade. On the bilateral trade front we are moving forward and we have seen bilateral agreements been signed in the last four-five years with Australia, UAE and the UK. Negotiations are progressing well with the… pic.twitter.com/fcYBZey71S