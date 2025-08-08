विज्ञापन
Stock Market Today: अमेरिकी टैरिफ के दबाव के चलते शेयर बाजार में फिर गिरावट, सेंसेक्स 300 अंक लुढ़का

Stock Market Updates 8 August 2025: पूरे हफ्ते निफ्टी ऊपरी स्तर पर बिकवाली के दबाव में रहा और तेजी को कायम नहीं रख पाया. निवेशकों ने मुनाफा वसूली का रुख अपनाया, जिससे मार्केट में कमजोरी देखने को मिली. आज का सेशन अहम है क्योंकि यह हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग दिन है

Stock Market News Updates: भारतीय शेयर बाजार के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं.
नई दिल्ली:

आज हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग दिन यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कमजोर रही. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान और टैरिफ बढ़ोतरी के असर से निवेशकों का मूड सतर्क नजर आया. शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 317 अंक यानी 0.39% गिरकर 80,305.40 के स्तर पर आ गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 83.70 अंक यानी 0.34% टूटकर 24,512.45 पर ट्रेड कर रहा था.

अमेरिकी टैरिफ का असर

गुरुवार को ट्रंप ने भारतीय एक्सपोर्ट्स पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया था. इससे पहले ही 25% टैरिफ लगाया जा चुका था, यानी अब कुल टैरिफ 50% हो गया है. इस फैसले के एक दिन बाद ही ट्रंप ने साफ कर दिया कि जब तक सभी मुद्दों का हल नहीं हो जाता, तब तक भारत के साथ ट्रेड टॉक्स नहीं होंगे. इस बयान ने ग्लोबल मार्केट के साथ-साथ भारतीय बाजार में भी दबाव बढ़ा दिया है.

हफ्ते भर दबाव में रहा बाजार

पूरे हफ्ते निफ्टी ऊपरी स्तर पर बिकवाली के दबाव में रहा और तेजी को कायम नहीं रख पाया. निवेशकों ने मुनाफा वसूली का रुख अपनाया, जिससे मार्केट में कमजोरी देखने को मिली. आज का सेशन अहम है क्योंकि यह हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग दिन है और निवेशक ग्लोबल संकेतों के साथ-साथ वीकेंड से पहले अपने पोजिशन एडजस्ट करने में लगे हैं.

एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ बढ़ने और ट्रेड टॉक्स रुकने से शॉर्ट टर्म में मार्केट पर नेगेटिव असर रह सकता है. हालांकि, लंबे समय के निवेशक इस गिरावट को खरीदारी का मौका मान सकते हैं, लेकिन फिलहाल ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर नजर रखना जरूरी होगा.

