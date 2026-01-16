विज्ञापन
भारत में बेरोजगारी बढ़ी या कम हुई, शहरों और गांवों में क्‍या है स्थिति, देख लीजिए ताजा आंकड़े

देश में बेरोजगारी दर दिसंबर में 4.8 फीसदी रही है, जो कि नवंबर में 4.7 फीसदी थी. केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से गुरुवार को दी गई. ये आंकड़े 15 वर्ष और उससे अधिक के आयु वर्ग के हैं. मंत्रालय ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 3.9 फीसदी रही है. वहीं, शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 6.7 फीसदी रही है. ग्रामीण इलाकों में 15 वर्ष और उससे अधिक के पुरुषों में बेरोजगारी दर दिसंबर 2025 में 4.1 फीसदी पर बनी हुई है. इसके अलावा, शहरी इलाकों में महिलाओं में बेरोजगारी दर दिसंबर 2025 में कम होकर 9.1 फीसदी हो गई है, जो कि नवंबर 2025 में 9.3 फीसदी थी. 

इकोनॉमी में कितनी हिस्‍सेदारी? 

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की समग्र श्रम बल सहभागिता दर (LFPR) दिसंबर में बढ़कर 56.1 फीसदी हो गई, जबकि नवंबर में यह 55.8 फीसदी थी. आधिकारिक बयान के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में दिसंबर 2025 में LFPR 59.0 फीसदी रहने का अनुमान है, जबकि नवंबर 2025 में यह 58.6 फीसदी थी. शहरी क्षेत्रों में LFPR में इस अवधि के दौरान मामूली गिरावट आई और यह 50.4 फीसदी से घटकर 50.2 फीसदी हो गई.

किसी भी देश की कुल आबादी का वह हिस्सा जो काम करने के योग्य है और काम करना चाहता है, उसे 'श्रम बल' (Labour Force) कहते हैं. LFPR यह बताता है कि कामकाजी उम्र (आमतौर पर 15 वर्ष या उससे अधिक) के कुल लोगों में से कितने प्रतिशत लोग सक्रिय रूप से अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं. इसमें दो तरह के लोग शामिल होते हैं, पहला- जो काम कर रहे हैं, यानी जॉब या बिजनेस करने वाले और दूसरा- जो काम की तलाश में हैं, यानी वे बेरोजगार, जो काम करना चाहते हैं.  

महिलाओं की कितनी भागीदारी? 

15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की समग्र श्रम बल भागीदारी नवंबर 2025 में 35.1 फीसदी से बढ़कर 35.3 फीसदी हो गई. ग्रामीण क्षेत्रों में, यह दिसंबर 2025 में 39.7 फीसदी से बढ़कर 40.1 फीसदी हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में, यह नवंबर 2025 में 25.5 फीसदी से घटकर दिसंबर में 25.3 फीसदी हो गई. 

इसके अलावा, दिसंबर 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) में क्रमिक सुधार देखा गया. ग्रामीण पुरुषों में, डब्ल्यूपीआर नवंबर 2025 के 75.4 फीसदी से बढ़कर दिसंबर 2025 में 76.0 फीसदी हो गया, जबकि शहरी पुरुषों के डब्ल्यूपीआर में नवंबर 2025 के 70.9 फीसदी से घटकर दिसंबर 2025 में 70.4 फीसदी हो गया, जिससे कुल पुरुष डब्ल्यूपीआर 74.1 फीसदी हो गया. 

