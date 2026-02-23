21 साल में अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बढ़ी...नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला

नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार सबसे गरीब राज्य है और निवेश के मामले में भी मामला पूरी तरह चौपट है. इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष का ये भी आरोप है कि 21 साल तक एनडीए (NDA) को मौका देने के बाद भी बिहार सबसे गरीब और सबसे बेरोजगार राज्यों में गिना जाता है.

21 साल में विकास नहीं

तेजस्वी यादव ने कहा, “21 सालों में बिहार में केवल अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और अफसरशाही बढ़ा है.” उन्होंने यह भी जोड़ा कि “इस बजट में कुछ भी खास नहीं मिला है.” तेजस्वी यादव के मुताबिक, “हमने कई बार कहा है कि बिहार का यह दुर्भाग्य है, बिहार को एक अयोग्य सीएम मिला है.” उन्होंने दावा किया, “आज भी, कल भी, हर दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं; कहीं किसी तरह की कोई सुनवाई और कार्रवाई नहीं हो रही.”

सदन में जवाबहीनता और ‘खाली खजाना' का आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने कहा, “सदन में जब सवाल पूछा जाता है तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहता—वही पुरानी घिसी‑पीटी बातें सरकार करती है.” उनका आरोप है, “भ्रष्टाचारियों ने सरकार का खजाना खाली कर दिया और कुछ दिनों बाद बिहार सरकार के कर्मचारियों को सैलरी देने की भी स्थिति बिहार सरकार की नहीं होगी. बिहार में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है.”