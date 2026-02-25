Home Loan Tips: EMI बनवाते समय ना कर देना ये गलती, जानें लाखों बचाने वाला सीक्रेट फॉर्मूला

Home Loan Tips: अपना घर होना हर किसी का सपना होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कम ईएमआई का लालच आपको बैंक का गुलाम बना सकता है. मिडिल क्लास फैमिली अक्सर अपनी जेब पर बोझ कम करने के लिए 25 से 30 साल का लंबा होम लोन टेन्योर चुनते हैं. यह सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सच में यह एक ऐसा ट्रेप है जिसमें आप प्रिंसिपल अमाउंट से कहीं ज्यादा पैसा सिर्फ ब्याज के रूप में चुका देते हैं.

वो बात जो आपके बैंक नहीं बताते

पहले हम उन बातों के बारे में आपको जानकारी देते हैं, जिनके बारे में बैंक अपने किसी भी कस्टमर को नहीं बताते. एक उदाहरण के लिए मान लीजिए, आपने 50 लाख रुपये का होम लोन 9% की ब्याज दर पर लिया है.