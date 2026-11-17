Gold Silver Price Today: अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज सर्राफा बाजार के ताजा रुख को जान लेना बेहद जरूरी है. घरेलू वायदा बाजार यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज मंगलवार (17 नवंबर) की सुबह सोने और चांदी दोनों ही कीमती मेटल में मजबूती देखी जा रही है. इस खबर में हम आपको घरेलू कमोडिटी मार्केट में चल रहे फ्यूचर प्राइस यानी वायदा मूल्‍य से लेकर आपके शहर के बुलियन मार्केट में चल रहे सोने-चांदी के भाव के बारे में बता रहे हैं.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 4 दिसंबर 2026 की एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर आज सुबह 11:06 बजे 749 रुपये (0.56%) की बढ़त के साथ 1,35,055 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया. वहीं एमसीएक्स पर 4 दिसंबर 2026 की एक्सपायरी वाली चांदी आज सुबह 11:08 बजे 2672 रुपये (1.59%) की भारी उछाल के साथ 1,70,535 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई.

आपके शहर में सोने के दाम

लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर प्रमुख शहरों में 24 कैरेट (24K) सोने की कीमतें इस प्रकार हैं-

अहमदाबाद- 1,36,720 रुपये प्रति 10 ग्राम

अमृतसर- 1,36,820 रुपये प्रति 10 ग्राम

बेंगलुरु- 1,36,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

चेन्नई- 1,36,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

दिल्ली- 1,36,820 रुपये प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद- 1,36,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

जयपुर- 1,36,820 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता- 1,36,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

लखनऊ- 1,36,820 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई- 1,36,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

पुणे- 1,36,670 रुपये प्रति 10 ग्राम

सूरत- 1,36,720 रुपये प्रति 10 ग्राम

आपके शहर में चांदी के दाम

लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर प्रमुख महानगरों में 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमतें इस प्रकार हैं-

अहमदाबाद- 1,89,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

अमृतसर- 1,89,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

बेंगलुरु- 1,89,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

चेन्नई- 1,89,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

दिल्ली- 1,89,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद- 1,89,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

जयपुर- 1,89,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता- 1,89,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

लखनऊ- 1,89,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई- 1,89,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

पुणे- 1,89,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

सूरत- 1,89,000 रुपये प्रति 10 ग्राम

मोबाइल पर जानें रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से जारी सोने और चांदी के रेट जानना अब बेहद आसान हो गया है. आप अपने मोबाइल फोन से केवल 8955664433 पर एक मिस्ड कॉल देकर तुरंत एसएमएस (SMS) के जरिए आईबीजेए (IBJA) के रेट हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा, आप अपने स्मार्टफोन के ब्राउज़र पर सीधे आईबीजेए की आधिकारिक वेबसाइट (ibjarates.com या ibja.co) खोलकर रोजाना सुबह (AM) और शाम (PM) को घोषित होने वाले सोने के लेटेस्ट भाव देख सकते हैं

