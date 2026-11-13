गिनी: सोने की खुदाई के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हुई झड़पों में 10 लोग मारे गए

अफ्रीका के एक देश गिनी में सोने की खुदाई के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हुई झड़पों में कम से कम 10 लोग मारे गए हैं. सरकार ने बताया कि उत्तर-पूर्वी गिनी में सोने की खुदाई पर लगी पाबंदियों को लागू करने के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए.

गुरुवार को जारी एक सरकारी बयान के अनुसार, यह हिंसा बुधवार को सिगुइरी क्षेत्र के बालातो में तब भड़की, जब अवैध और अनियंत्रित सोने की खुदाई के खिलाफ गश्त की जा रही थी. बयान में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने गश्त को रोकने के लिए रास्ते में रुकावटें (बैरिकेड्स) खड़ी कर दीं, जिसके बाद स्थिति बिगड़ गई और दोनों पक्षों के बीच झड़पें हुईं तथा गोलीबारी हुई. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गोली किसने चलाई.

शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, मारे गए लोगों में पांच विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है. घायलों में आम नागरिक और सुरक्षा बल के जवान शामिल हैं. सरकार ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने दो पिकअप ट्रक और सुरक्षा बलों का एक ट्रक जला दिया, जबकि एक बंदूक और एक मोटरसाइकिल अपने साथ ले गए. न्यायिक अधिकारियों को इस हिंसा के कारणों का पता लगाने और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को तय करने का काम सौंपा गया है.

30 लाख लोगों की आजीविका

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के अनुसार, गिनी में छोटे स्तर पर की जाने वाली सोने की खुदाई से 30,00,00 से अधिक लोगों की आजीविका चलती है. गिनी ने इस महीने की शुरुआत में अवैध सोने की खुदाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की थी, जिसके तहत सिगुइरी में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और जांच-पड़ताल तेज कर दी गई.

सरकार का कहना है कि इन पाबंदियों का मकसद माइनिंग से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को रोकना है, जिसमें भारी मशीनों से खेती की जमीन का बर्बाद होना और रसायनों की वजह से नदियों का प्रदूषित होना शामिल है.

सरकारी बयान के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में सिगुइरी इलाके में अवैध रूप से सोने की माइनिंग करने के शक में अधिकारियों ने 1,200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया. इस हफ्ते पहली बार बड़े पैमाने पर मुक़दमे शुरू हुए. गिनी की सोने की खदानें लंबे समय से पूरे पश्चिम अफ़्रीका के मज़दूरों को अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं. माली के अधिकारियों के मुताबिक, इस कार्रवाई की वजह से हजारों माइनिंग करने वाले लोग और उनके परिवार पड़ोसी देश माली भाग गए हैं; इनमें से कई लोग बुर्किना फ़ासो से आए हैं.

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