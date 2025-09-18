विज्ञापन
बुधवार की गिरावट के बाद चांदी की कीमतों में उछाल आया और यह 300 रुपये बढ़कर 1,31,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई. 

कमजोर मांग से सोना 600 रुपये टूटकर 1,13,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, चांदी मजबूत
  • राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में 600 रुपये की गिरावट आई और यह 1,13,200 रुपये पहुंची.
  • 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत भी 500 रुपये घटकर 1,12,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई.
  • चांदी की कीमतों में सुधार हुआ और यह 300 रुपये बढ़कर 1,31,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई.
नई दिल्‍ली:

स्थानीय मांग कमजोर होने से बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 600 रुपये गिरकर 1,13,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई.  अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी. पिछले कारोबार में, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 1,13,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. 

इसी प्रकार, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना भी 500 रुपये गिरकर 1,12,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया, जो पिछले सत्र में 1,13,300 रुपये प्रति 10 ग्राम था. दूसरी ओर, बुधवार की गिरावट के बाद चांदी की कीमतों में उछाल आया और यह 300 रुपये बढ़कर 1,31,500 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गई. 

पिछले सत्र में यह 1,670 रुपये गिरकर 1,31,200 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई थी. विदेशी बाजार में, हाजिर सोना बुधवार को 3,707.70 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्चस्तर को छूने के बाद 0.23 प्रतिशत बढ़कर 3,668.33 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था. हाजिर चांदी 0.55 प्रतिशत बढ़कर 41.90 डॉलर प्रति औंस हो गई. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
