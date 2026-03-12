विज्ञापन
रश्मिका मंदाना की प्राइवेट चैट लीक, शादी के बाद शुरू हुआ नया विवाद, एक्ट्रेस ने इंस्टा पर लिखा- लिमिट क्रॉस

प्राइवेट चैट लीक होने के बाद रश्मिका मंदाना ने एक लंबी पोस्ल लिख कहा कि हालांकि उन्होंने दर्द सहने के बावजूद धैर्य और चुप्पी बनाए रखना चुना था, लेकिन पिछले 24 घंटों की घटनाओं ने उस सीमा को पार कर दिया जिसे वह अब नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं.

नई दिल्ली:

आज के दौर में भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर चेहरों में से एक, रश्मिका मंदाना ने अपनी एक्टिंग और स्क्रीन पर अपनी शानदार मौजूदगी से कन्नड़, तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त फैन फॉलोइंग बनाई है. आज एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक ऑडियो क्लिप पर बात की है. उन्होंने इसे प्राइवेसी का गंभीर उल्लंघन बताया है और लोगों से अपील की है कि वे इस कंटेंट को शेयर करना बंद करें. इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक लंबा नोट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने विस्तार से बताया कि जो ऑडियो वायरल किया जा रहा है, वह करीब आठ साल पुरानी एक प्राइवेट बातचीत का हिस्सा लग रहा है, जिसे शायद उसमें शामिल लोगों की जानकारी या सहमति के बिना रिकॉर्ड और शेयर किया गया है.

अपने नोट में रश्मिका ने खुलासा किया कि पिछले आठ सालों से उन्होंने मीडिया के एक हिस्से और ऑनलाइन कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई गलत जानकारी, उत्पीड़न और टारगेटेड हमलों को झेला है. उन्होंने बताया कि उनकी कई बातों को गलत तरीके से पेश किया गया, जबकि जो बयान उन्होंने कभी दिए ही नहीं, उन्हें सिर्फ व्यूज और एंगेजमेंट के लिए झूठी कहानियों में बदल दिया गया.

एक्ट्रेस ने कहा कि हालांकि उन्होंने दर्द सहने के बावजूद धैर्य और चुप्पी बनाए रखना चुना था, लेकिन पिछले 24 घंटों की घटनाओं ने उस सीमा को पार कर दिया जिसे वह अब नजरअंदाज नहीं कर सकती थीं. उन्होंने इस बात पर भी निराशा जताई कि इस विवाद की वजह से उनके परिवार और करीबियों को बेवजह परेशानी हुई है, जबकि उनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है.

इस क्लिप को फैलाना भ्रामक और मानहानि वाला बताते हुए, रश्मिका ने मीडिया प्लेटफॉर्म्स, इन्फ्लुएंसर्स और इस कंटेंट को शेयर करने वाले लोगों से इसे तुरंत हटाने का अनुरोध किया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मैटीरियल को फैलाने वालों को 24 घंटे की मोहलत दी गई है, ऐसा न होने पर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.

अपने नोट के आखिर में अपने सपोर्टर्स के लिए एक दिल छू लेने वाला मैसेज देते हुए रश्मिका ने लिखा, “उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इन सालों में मुझे दया, समझ और प्यार के साथ सपोर्ट किया है, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं. मैं आपसे प्यार करती हूं और चाहती हूं कि आप ये जानें कि कोई भी अनजान व्यक्ति यह तय नहीं करेगा और न ही कर सकता है कि हमें कैसे जीना है. चुनाव हमारा है. हमें ही करना होगा.” उन्होंने आगे कहा कि आवाज उठाने और एक्शन लेने का फैसला हल्के में नहीं लिया गया है, बल्कि अपनी गरिमा, प्राइवेसी और शांति की रक्षा के लिए यह जरूरी हो गया था.

