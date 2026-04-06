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सोना इस देश में दूध-ब्रेड से भी सस्‍ता! 15 ग्राम का दाम, 1 किलो + इनाम, आखिर वजह क्‍या है?

Gold Rate 2,000 Rs/10 Gram: 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला में 24 कैरेट सोने की कीमत भारतीय रुपये में लगभग 181 से 200 रुपये प्रति ग्राम के आस-पास है. अब आप जोड़ लीजिए क‍ि 2 लाख रुपये लेकर गए तो आप कितना सोना खरीद सकते हैं.

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सोना इस देश में दूध-ब्रेड से भी सस्‍ता! 15 ग्राम का दाम, 1 किलो + इनाम, आखिर वजह क्‍या है?
Gold Cheaper: सोना इतना सस्‍ता क्‍यों है, भारतीय रुपये लेकर जाएं तो2 लाख में मिल जाएगा ढेर सारा सोना

आज भारत में जहां सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहीं एक ऐसा देश भी है जहां सोना दूध और ब्रेड से भी सस्ता मिल रहा है. यह देश है Venezuela. यहां की हालत इतनी अलग है कि लोग रोजमर्रा की चीजों के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं, लेकिन सोना बेहद कम कीमत पर मिल रहा है. 2026 की शुरुआत में वेनेजुएला में 24 कैरेट सोने की कीमत भारतीय रुपये में लगभग 181 से 200 रुपये प्रति ग्राम के आस-पास है. इसका मतलब है कि 10 ग्राम सोना 2000 रुपये से भी कम में खरीदा जा सकता है.

भारत जैसे देश में जहां सोना खरीदना एक बड़ा निवेश (Investment) माना जाता है, वहां यह कीमत सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है. लेकिन यहां यह समझना जरूरी है कि यह सस्ती कीमत किसी अच्छी आर्थिक स्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गंभीर आर्थिक संकट छिपा हुआ है.

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भारत में सोना इतना महंगा क्यों?

भारत में सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है और यह लगभग 13,800 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच चुकी है. यहां सोना निवेश और शादी-ब्याह के लिए जरूरी माना जाता है, इसलिए इसकी मांग हमेशा ज्यादा रहती है.

दूध, ब्रेड और अंडे क्यों महंगे हैं?

वेनेजुएला में महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां रोजमर्रा की चीजें बहुत महंगी हो गई हैं. एक लीटर दूध करीब 175 रुपये में मिलता है, ब्रेड का एक पैकेट लगभग 170 रुपये का है और एक दर्जन अंडों की कीमत 233 रुपये तक पहुंच जाती है.

हैरानी की बात यह है कि ये कीमतें सोने की प्रति ग्राम कीमत से भी ज्यादा हैं. यानी वहां खाने-पीने की चीजें सोने से ज्यादा महंगी हो गई हैं, जो एक गंभीर आर्थिक समस्या को दिखाता है.

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सोना इतना सस्ता क्यों हो गया?

वेनेजुएला में सोना सस्ता होने की सबसे बड़ी वजह वहां की currency, यानी बोलिवर (Bolivar), की वैल्यू का गिरना है. पिछले कुछ सालों में यहां की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है और महंगाई बहुत तेजी से बढ़ी है.

जब किसी देश की मुद्रा कमजोर हो जाती है, तो उसकी कीमतें अस्थिर हो जाती हैं. वेनेजुएला में यही हुआ है, जहां पैसे की वैल्यू लगभग खत्म हो चुकी है, और इसी कारण सोना सस्ता दिख रहा है.

Venezuela दक्षिण अमेरिका में स्थित है और यह दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के भंडारों में से एक है. यहां Orinoco Mining Arc क्षेत्र में हजारों टन सोने का भंडार होने की संभावना है.

फिर भी, खराब प्रबंधन, भ्रष्टाचार और गलत नीतियों की वजह से यह देश आर्थिक संकट में फंस गया है. इतना संसाधन होने के बावजूद, यहां के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

कर्ज चुकाने के लिए बेचा गया सोना

रिपोर्ट्स के अनुसार, वेनेजुएला के राष्ट्रपति Nicolás Maduro ने अपने कार्यकाल में देश का कर्ज चुकाने के लिए बड़ी मात्रा में सोना बाहर भेजा था. 2013 से 2016 के बीच लगभग 113 मीट्रिक टन सोना स्विट्जरलैंड भेजा गया था.

इससे देश के गोल्ड रिजर्व में कमी आई और आर्थिक स्थिति और कमजोर हो गई.

आम लोगों के लिए मुश्किल भरी जिंदगी

भले ही वेनेजुएला में सोना बहुत सस्ता हो, लेकिन वहां के आम लोगों के लिए जिंदगी आसान नहीं है. उनकी कमाई इतनी कम है कि वे जरूरी चीजें भी मुश्किल से खरीद पाते हैं.

खाने-पीने की चीजों की कमी और महंगाई के कारण लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता सोना खरीदना नहीं, बल्कि दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना है.

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