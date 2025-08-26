विज्ञापन
Zomato और Blinkit की पैरेंट कंपनी Eternal को झटका, GST विभाग ने लगाया 40 करोड़ से ज्यादा का टैक्स और जुर्माना

Eternal चार बड़े बिजनेस संभालती है जोमैटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपरप्योर. इन ब्रांड्स के जरिए कंपनी भारत के साथ-साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़ा बिजनेस करती है.

Eternal को जीएसटी विभाग से तीन अलग-अलग आदेश मिले हैं.
नयी दिल्ली:

देश की जानी-मानी कंपनी इटर्नल, जो जोमैटो और ब्लिंकिट जैसे बड़े ब्रांड की पैरेंट कंपनी है, को जीएसटी विभाग से बड़ा झटका लगा है. कंपनी पर टैक्स, ब्याज और जुर्माने को मिलाकर 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की मांग की गई है.

बेंगलुरु से जारी हुए तीन नोटिस

Eternal को जीएसटी विभाग से तीन अलग-अलग आदेश मिले हैं. ये आदेश 25 अगस्त 2025 को संयुक्त आयुक्त अपील-4, बेंगलुरु की ओर से जारी किए गए. ये टैक्स डिमांड जुलाई 2017 से मार्च 2020 की अवधि के लिए है.

कितना टैक्स, कितना ब्याज और कितना जुर्माना

कंपनी के मुताबिक इन आदेशों में कुल 17.19 करोड़ रुपये जीएसटी टैक्स, करीब 21.42 करोड़ रुपये ब्याज और लगभग 1.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यानी कुल मिलाकर मांग की रकम 40.33 करोड़ रुपये से ज्यादा बैठती है.

टैक्स डिमांड और जुर्माने के खिलाफ अपील करेगी कंपनी

इटर्नल का कहना है कि इस केस में कंपनी के पास एक मजबूत आधार है और कानूनी सलाह भी इसी बात को सपोर्ट करती है. इसलिए कंपनी इस टैक्स डिमांड और जुर्माने के खिलाफ अपील दाखिल करेगी.

इटर्नल का कैसा है कारोबार?

इटर्नल चार बड़े बिजनेस संभालती है जोमैटो, ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपरप्योर. इन ब्रांड्स के जरिए कंपनी भारत के साथ-साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़ा बिजनेस करती है.

40 करोड़ रुपये से ज्यादा की टैक्स मांग कंपनी के लिए आर्थिक दबाव ला सकती है, लेकिन चूंकि इटर्नल अपील दाखिल कर रही है, इसलिए आने वाले समय में इस केस का नतीजा देखना अहम होगा.

