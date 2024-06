Apple-OpenAI Deal को लेकर छिड़ी जंग, Elon Musk ने iPhone पर बैन लगाने की दी धमकी

टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क (Elon Musk) ने एक बड़ी धमकी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर Apple अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी OpenAI को जोड़ती है, तो वह अपनी सभी कंपनियों में Apple डिवाइसों के इस्तेमाल पर रोक लगा देंगे.

मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में लिखा, "ये सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता."

If Apple integrates OpenAI at the OS level, then Apple devices will be banned at my companies. That is an unacceptable security violation.