विज्ञापन
विशेष लिंक

Apple का गजब का ऑफर... iPhone हैक करके दिखाओ और जीतो ₹16 करोड़ का इनाम!

एप्पल का ऐसा दावा है कि आईफोन को कोई भी हैक नहीं कर सकता है. Apple ने अलग-अलग तरह के अटैक के लिए इनाम तय किया है. इस प्रोग्राम में iPhone, Mac, Watch और अन्य Apple प्रोडक्ट्स शामिल हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Apple का गजब का ऑफर... iPhone हैक करके दिखाओ और जीतो ₹16 करोड़ का इनाम!
Apple Security Bounty program: Apple ने 2022 में यह प्रोग्राम शुरू किया था ताकि दुनिया भर के कोडिंग एक्सपर्ट्स अपने डिवाइस की सिक्योरिटी टेस्ट कर सकें.
नई दिल्ली:

क्या आप iPhone के फैन हैं और कोडिंग का शौक रखते हैं? अगर हां, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है. Apple ने अपने सिक्योरिटी बाउंटी प्रोग्राम (Apple Security Bounty Program) के तहत एक ऐसा ऑफर लाया है, जिसमें आप अपनी हैकिंग स्किल्स दिखाकर 16 करोड़ रुपये तक जीत सकते हैं. यह कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है जो आपको परेशान करे, बल्कि यह मौका आपको iPhone सिस्टम को तोड़ने पर इनाम देने का है.

एप्पल का ऐसा दावा है कि आईफोन को कोई भी हैक नहीं कर सकता है. आईफोन में हैकिंग मुमकिन है या नहीं ये आपके स्किल पर भी निर्भर कर सकता है.

क्या है Apple Security Bounty Program?

Apple ने 2022 में यह प्रोग्राम शुरू किया था ताकि दुनिया भर के कोडिंग एक्सपर्ट्स अपने डिवाइस की सिक्योरिटी टेस्ट कर सकें. इस प्रोग्राम में इनाम $5,000 से शुरू होकर $2 मिलियन (करीब 16 करोड़ रुपये) तक जाता है. यानी अगर आपने सबसे मुश्किल सिक्योरिटी चैलेंज पूरा कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल सकती है.

आईफोन को हैक करने पर कैसे तय होता है इनाम?

Apple ने अलग-अलग तरह के अटैक के लिए इनाम तय किया है.

  • अगर आप किसी डिवाइस को फिजिकल एक्सेस से हैक कर लेते हैं तो आपको $250,000 (करीब 2 करोड़ रुपये) तक मिल सकते हैं.
  • किसी यूजर द्वारा इंस्टॉल किए गए ऐप से अटैक करने पर $150,000 (करीब 1.25 करोड़ रुपये) तक मिल सकते हैं.
  • नेटवर्क अटैक जो यूजर इंटरैक्शन के साथ हो, उस पर भी $250,000 तक का इनाम है.

सबसे ज्यादा इनाम कब मिलेगा?

सबसे ज्यादा इनाम $1 मिलियन (करीब 8 करोड़ रुपये) का है, जो आपको जीरो-क्लिक नेटवर्क अटैक या प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट एनवायरनमेंट पर रिमोट अटैक में सफलता पर मिलेगा. और सबसे बड़ा $2 मिलियन का इनाम तब मिलेगा, जब आप Apple के Lockdown Mode की सिक्योरिटी को तोड़ देंगे, जो बेहद हाई-प्रोफाइल यूजर्स की सुरक्षा के लिए बनाया गया है.

किन बातों का ध्यान रखना जरूरी

इस प्रोग्राम में iPhone, Mac, Watch और अन्य Apple प्रोडक्ट्स शामिल हैं, लेकिन कुछ चीजें इसमें नहीं आतीं जैसे Apple Pay से जुड़े रिसर्च, कंपनी के इंटरनल सिस्टम या फिर फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग के तरीके. इसके साथ ही, आपको कुछ नियमों का सख्ती से पालन करना होगा जैसे किसी दूसरे यूजर की सर्विस या डेटा को नुकसान न पहुंचाना, और पाई गई किसी भी समस्या को सिर्फ Apple को रिपोर्ट करना. जब तक Apple उस पर फिक्स और ऑफिशियल सिक्योरिटी अपडेट जारी न कर दे, तब तक आप इसे पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते.

अगर आपके पास कोडिंग और हैकिंग की स्किल है, तो यह मौका आपको न सिर्फ करोड़पति बना सकता है बल्कि Apple जैसे टेक जायंट के साथ आपका नाम भी जोड़ सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Apple Security Bounty Program, Apple IPhone, Best IPhone Hacks, Best IPhone Tips And Tricks, Hacking Skills
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com