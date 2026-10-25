एलन मस्क का बड़ा धमाका! अब X पर Like बटन दबाते ही सीधे ट्रांसफर होंगे पैसे, जानें कैसे करेगा काम

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के मालिक एलन मस्क ने यूजर्स के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. मस्क ने प्लेटफॉर्म पर नया $1 टिपिंग फीचर लाने की घोषणा की है. इस नए फीचर की मदद से कोई भी यूजर सिर्फ पोस्ट पसंद आते ही 'लाइक' (Like) बटन को लॉन्ग-प्रेस करके किसी दूसरे यूजर को सीधे 1 डॉलर भेज सकेगा. यह अपडेट प्लेटफॉर्म को डिजिटल पेमेंट के मामले में और ज्यादा एडवांस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे सोशल मीडिया पर पैसा ट्रांसफर करना और आसान हो गया है.

कैसे काम करेगा नया $1 टिपिंग फीचर?

इस नए सिस्टम के तहत, यूजर्स को किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए स्टैंडर्ड लाइक बटन को बस थोड़ी देर दबाकर (long-press) रखना होगा. ऐसा करते ही ऑथर या क्रिएटर को X Money के जरिए सीधे 1 डॉलर का पेमेंट चला जाएगा.

मस्क ने 25 अक्टूबर को X पर एक पोस्ट शेयर करके इस फीचर की जानकारी दी है. उनका मानना है कि इससे छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट करना और प्लेटफॉर्म पर डिजिटल कंटेंट को बढ़ावा देना बहुत आसान हो जाएगा.

X बन रहा 'एवरीथिंग ऐप'

यह नया टिपिंग फीचर एलन मस्क के उस बड़े सपने का हिस्सा है, जिसके तहत वे X को एक 'एवरीथिंग ऐप' में बदलना चाहते हैं. इस एक ही प्लेटफॉर्म पर यूजर सोशल नेटवर्किंग, बातचीत और फाइनेंशियल सर्विसेज यानी पैसों के लेन-देन जैसी तमाम सुविधाओं का एक साथ फायदा उठा सकेंगे. यानी आने वाले समय में X सिर्फ चैट या पोस्ट करने की जगह नहीं, बल्कि पैसों के लेन-देन का भी बड़ा जरिया बनने वाला है.

अमेरिका में लॉन्च हुआ X Money और Visa डेबिट कार्ड

कंपनी का नया पेमेंट सिस्टम यानी X Money आधिकारिक तौर पर अमेरिका में लॉन्च कर दिया गया है. वहां के यूजर्स इसके जरिए आपस में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. इसके अलावा, ऑनलाइन या दुकानों पर पेमेंट करने के लिए नया X Visa डेबिट कार्ड भी पेश किया गया है. इस डेबिट कार्ड को Apple Pay से भी जोड़ा जा सकता है, जिससे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करना और भी आसान हो जाता है. हालांकि, इन सभी सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए कुछ नियम और पात्रता शर्तें तय की गई हैं.

भारत में कब आएगा $1 टिपिंग फीचर?

फिलहाल X Money की शुरुआत सिर्फ अमेरिकी बाजार को ध्यान में रखकर की गई है. कंपनी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि इसे भारत जैसे देशों में कब लॉन्च किया जाएगा. भारत में पहले से ही UPI जैसी सर्विस के जरिए डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा लोकप्रिय और आसान है. इस नए फीचर को दुनिया के बाकी देशों में कब लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए क्या नियम होंगे, इसकी पूरी जानकारी अभी आना बाकी है.

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