'लोगों को मारने के लिए यूक्रेन ने किया स्टारलिंक का इस्तेमाल', खुद एलन मस्क ने लगाए आरोप

- एलन मस्क ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि उसने स्टारलिंक सेवा शर्तों का उल्लंघन कर ड्रोन हमलों में इसका उपयोग किया
- मस्क ने बताया कि स्टारलिंक केवल सिविलियन सिस्टम है, इसे हमलों के लिए इस्तेमाल करने पर सेवा बंद की जाएगी
- यूक्रेन और अमेरिका के बीच स्टारलिंक को लेकर विवाद है, जिसमें यूएस पर रूस की मदद करने का आरोप लगा है
अरबपति कारोबारी एलन मस्क ने यूक्रेन पर स्टारलिंक की सेवा शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया है. मस्क का कहना है कि यूक्रेन ने 'लोगों को मारने के लिए ड्रोन हमलों' में इसका इस्तेमाल किया. ये आरोप ऐसे समय में लगा है, जब स्पेस एक्स (SpaceX) द्वारा बनाए गए इस नेटवर्क को लेकर वाशिंगटन और कीव के बीच तनाव बढ़ गया है. ये नेटवर्क यूक्रेनी सेना के अभियानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
मस्क ने 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा, "यूक्रेनी सेना ने स्टारलिंक की सेवा शर्तों का उल्लंघन किया और इसका इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए आक्रामक ड्रोन हमलों में किया." उन्होंने आगे बताया कि इस खामी को पिछले हफ्ते ठीक कर दिया गया है.
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एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, "स्टारलिंक की शर्तें हमेशा से इसे एक सिविलियन सिस्टम के रूप में डिफाइन करती हैं, न कि लोगों को मारने के साधन के रूप में. इन शर्तों का उल्लंघन करने पर सेवा बंद कर दी जाएगी."
Correct. Using Starlink, a civilian commercial service, for offensive drone strikes to kill people has never been allowed, nor should it be. Starshield, a different system, is controlled by the US government. What they decide to do is up to them. Ukraine military violated Starlink terms of service and used it for offensive drone strikes to kill people. That loophole was closed last week. Starlink remains critical to the defense of Ukraine, as it is the only system that cannot be jammed or blown up, at least for now. Were Starlink to be turned off, the Ukrainian front line would collapse immediately. This is NOT a threat, it is simply a statement of fact. Starlink was also crucial to preventing Russia from overrunning Ukraine in the early days of the war, as all other means of communication were destroyed or jammed by Russia. SpaceX has done more to defend Ukraine than any private company on Earth BY FAR. That said, I have nothing but UTTER CONTEMPT for the virtue-signaling evil warmongers who push for endless slaughter and offer no realistic solution to the conflict. May you burn in hell. End of story.— Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2026
एलन मस्क ने कहा कि स्टारलिंक यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसे जाम नहीं किया जा सकता या नष्ट नहीं किया जा सकता. अगर स्टारलिंक को बंद कर दिया जाए, तो यूक्रेन की फ्रंट लाइन तुरंत ढह जाएगी.
हालांकि 2022 में रूस के हमले के बाद से मस्क ने यूक्रेन को लेकर कई बार अपना रुख बदला है, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा है कि सर्विस में किसी भी तरह की रुकावट के लिए अमेरिकी सरकार जिम्मेदार है, न कि स्पेसएक्स.
यूक्रेन, रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों से अपना बचाव करने के लिए नागरिक स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम और इसके मिलिट्री-ग्रेड वर्जन 'स्टारशील्ड' (Starshield) पर निर्भर है.
रक्षा मंत्री येवगेनी खमारा ने एक बयान में कहा, "मॉनिटरिंग सिस्टम से पता चलता है कि स्टारलिंक/स्टारशील्ड की स्पीड में सुधार हुआ है. अब हमें 400 km/h से अधिक की स्पीड मिल रही है और कनेक्शन स्टेबल है. ये रिजल्ट हमारे फ्रंट, हमारे सैनिकों, ड्रोन ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है."
सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, "फिलहाल हमें इसी स्पीड की जरूरत है. रात के समय ही सर्विस बहाल होनी शुरू हो गई थी." उन्होंने जोर देकर कहा, "यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह हमारी फ्रंटलाइन लॉजिस्टिक्स और रॉकेट-ऑपरेटेड ड्रोन से यूक्रेन की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है."
ये सैटेलाइट नेटवर्क यूक्रेन और अमेरिका के बीच विवाद का केंद्र बन गया है. जेलेंस्की ने यूएस पर रूस की मदद करने का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि वाशिंगटन ने कीव को आने वाले मिसाइल हमलों के बारे में चेतावनी नहीं दी, और स्टारलिंक की स्पीड कम करके उनके सैन्य जवाब को भी कमजोर कर दिया.
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