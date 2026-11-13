भारत में स्टारलिंक की एंट्री में देरी पर मस्क के साजिश वाले आरोप पर एयरटेल चेयरमैन सुनील मित्तल ने दिया करारा जवाब

भारत में स्टारलिंक की एंट्री को लेकर चल रहे विवाद पर एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने एलन मस्क को करारा जवाब दिया है. एनडीटीवी के खास कार्यक्रम 'वाक द टॉक' में NDTV ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल कंवल के साथ बातचीत के दौरान सुनील मित्तल ने भारत में स्टारलिंक की एंट्री को लेकर खुलकर बात की. एलन मस्क द्वारा भारतीय कारोबारियों पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि मस्क इस मामले में थोड़ी जल्दबाजी और झुंझलाहट दिखा रहे हैं, जबकि असलियत यह है कि इस प्रक्रिया में देश की सुरक्षा सर्वोपरि है.

सुनील मित्तल ने साफ शब्दों में कहा कि, " हमने वनवेब (OneWeb) के लाइसेंस के लिए पांच साल पहले आवेदन किया था. हम मस्क से ज्यादा लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और हम धैर्य के साथ नियमों का पालन कर रहे हैं." उन्होंने समझाया कि कोई भी देश अपनी संप्रभुता और सुरक्षा जरूरतों का आकलन करने में समय लेता है.

उन्होंने यूक्रेन संकट का उदाहरण देते हुए चेताया कि रूस-यूक्रेन युद्ध के समय सैटेलाइट सिस्टम और इंटरनेट की स्पीड कम होने से लोगों की जान तक जोखिम में पड़ जाती है. यही वजह है कि आज दुनिया भर के देश अपनी अहम और क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी विदेशी खिलाड़ी के हाथों में सौंपने से पहले सौ बार सोच रहे हैं. मित्तल के इस बयान से साफ है कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों को भी देश के सुरक्षा मानकों और नियमों के दायरे में रहकर ही चलना होगा.

'किल स्विच' और कंट्रोल भारत के पास होना जरूरी

सैटेलाइट कम्युनिकेशन के भविष्य पर बात करते हुए मित्तल ने कहा कि आज पहाड़ों, घने जंगलों, समुद्र में मौजूद ऑयल रिग्स और रक्षा जरूरतों जैसे ड्रोन वॉरफेयर के लिए सैटेलाइट इंटरनेट बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि विदेशी कंपनियों को भारत में काम करने की इजाजत मिल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि इसका पूरा कंट्रोल, लाइन इंटरसेप्शन और 'किल स्विच' यानी आपात स्थिति में बंद करने का अधिकार भारत सरकार के पास होना चाहिए.

OneWeb के सभी सेंटर भारत में, मस्क के सिस्टम पर उठाए सवाल

मित्तल ने बताया कि उनकी कंपनी वनवेब ने गुजरात के मेहसाणा और दक्षिण भारत के कोच्चि में दो अर्थ स्टेशन बनाए हैं, जिन्हें पूरी तरह से सुरक्षा मंजूरी मिल चुकी है. यहां हर सिग्नल और बातचीत भारत की जमीन पर ही उतरती है और इसे बायपास नहीं किया जा सकता. वहीं, स्टारलिंक के सैटेलाइट्स में 'इंटर-सैटेलाइट लिंक' की टेक्नोलॉजी होती है, जिससे डेटा सीधे अंतरिक्ष में ही ट्रांसफर हो सकता है. मित्तल ने आखिर में कहा कि कमर्शियल ग्राहकों के लिए स्टारलिंक, वनवेब या अमेजन लियो जैसी कंपनियों का बाजार में आना ठीक है, लेकिन इसके लिए सरकार के पास पूरा भरोसा और नियंत्रण होना अनिवार्य है.

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