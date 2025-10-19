विज्ञापन
Diwali Muhurat Trading 2025: HDFC सिक्योरिटीज ने जिन 10 शेयरों को चुना है, वे अलग-अलग सेक्टरों से आते हैं और सभी में मजबूत रिटर्न की संभावना है.

दिवाली की शुभ मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेश का मौका, HDFC सिक्योरिटीज ने सुझाए 10 बेहतरीन शेयर

HDFC Securities 10 best stocks: इस दिवाली, अगर आप शुभ मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेश करने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. HDFC सिक्योरिटीज (HDFC Securities) ने दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 के लिए 10 बेहतरीन स्टॉक चुने हैं, जिनमें अगले एक साल में 25% तक का तगड़ा मुनाफा कमाने की कैपेसिटी है. यह स्टॉक टेलीकॉम, पावर, बैंकिंग और कंजम्पशन जैसे जरूरी सेक्टर से हैं. आइए, जानते हैं HDFC सिक्योरिटीज के टॉप 10 स्टॉक कौन से हैं.

एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रुअरीज

HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार शराब बनाने वाली कंपनी एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रुअरीज (ASALCBR) एक अच्छा निवेश विकल्प है. पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने कमाई, मुनाफा और बिक्री में सालाना 14% से 24% की शानदार ग्रोथ दिखाई है. इनपुट लागत (कच्चे माल का खर्च) में कमी आई है और मार्जिन बेहतर हो रहे हैं. ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर को खरीदने की रेटिंग दी है. इसका टारगेट प्राइस ₹1,182 तय किया गया है.

HDFC सिक्योरिटीज के 10 दिवाली स्टॉक पिक्स

HDFC सिक्योरिटीज ने जिन 10 शेयरों को चुना है, वे अलग-अलग सेक्टरों से आते हैं और सभी में मजबूत रिटर्न की संभावना है.

क्र.सं.कंपनी का नामटारगेट प्राइस
1एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रुअरीज₹1,182
2MSTC (सरकारी ई-कॉमर्स/स्क्रैपिंग)₹673
3शीला फोम₹837
4IDFC फर्स्ट बैंक₹88.5
5नॉर्दर्न आर्क कैपिटल₹333.5
6हैप्पी फोर्जिंग्स₹1,083
7JSW एनर्जी₹639
8पिडीलाइट इंडस्ट्रीज₹1,717
9भारती एयरटेल₹2,244
10लार्सन एंड टूब्रो₹4,243

निवेश से पहले ध्यान दें

यह याद रखना जरूरी है कि शेयर बाजार में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है. किसी भी निवेश का फैसला लेने से पहले, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए

