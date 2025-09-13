अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने टैरिफ पॉलिसी की वजह से कई देशों की नींद उड़ाई हुई है. पिछले 3 से 4 महीनों में अमेरिका ने अपने घरेलू बाजार को बढ़ावा देने और ट्रेड डेफिसिट की बात पर कई देशों के एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाने शुरू कर दिए हैं. भारत पर भी अमेरिका का 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ है, जिसमें 25% बेस और 25% रूस से कच्चा तेल खरीदने पर पेनल्टी के तौर पर शामिल है.

'हम सभी पीएम मोदी के जैसे मेहनत कर रहे हैं'

NDTV Profit के GST कॉन्क्लेव में जब वाणिज्‍य मंत्री पीयूष गोयल से पूछा गया कि क्‍या ट्रंप की वजह से पीयूष गोयल ठीक से सो नहीं पाते? तो उन्होंने कहा पीएम मोदी को देखकर मुझे रातभर काम करने की प्रेरणा मिलती है. पीयूष गोयल बोले, " मैं तब सोता हूं जब अमेरिका में वर्किंग घंटे खत्म हो चुके होते हैं. मेरे न सोने का कारण कोई और नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह मेहनत करना है. हम सब मंत्रियों की जिम्मेदारी है कि हम जनता की सेवा में लगे रहें. आज दुनिया की समस्याएं हमें ज्यादा परेशान नहीं करती, क्योंकि भारत 140 करोड़ लोगों की मांग के साथ एक बहुत बड़ी ताकत है.

'भारत के इतने बड़े मार्केट को मिस करेंगे, उनका नुकसान'

पीयूष गोयल ने आगे कहा, जो लोग भारत के इतने बड़े मार्केट को मिस करेंगे, उनका नुकसान है. भारत सही ट्रैक पर है. अपने देश के हित में सभी कदम उठाए जा रहे हैं. अपने किसानों, मछुआरों, कारीगरों का हित हमें सर्वोपरि रखना होगा. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पीएम मोदी कभी इनके हित के खिलाफ नहीं जाएंगे. उसके अलावा तो देश के पास बहुत मौके हैं, काफी डील करने की संभावनाएं हैं."

'विदेशी निवेशकों को यहां का बाजार लेकर आएगा'

विदेशी कंपनियों के भारत में निवेश के सवाल पर पीयूष गोयल ने कहा, " निवेशकों को भारत की जीडीपी, जो विश्व में सबसे तेज ग्रोथ कर रही है, दिख रही है. किसी और देश की जीडीपी विश्व का 17 से 18% हिस्सा नहीं रखती. भारत के मार्केट में हर साल 23 लाख साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के ग्रेजुएट निकलते हैं. इसमें आधे लगभग महिलाएं हैं. भारत सबसे युवा देश है. ऐसे में निवेशक भी यहां आना चाहेंगे."

'जीएसटी कमी का फायदा आम नागरिक के साथ कंपनियों को भी'

भारत के मार्केट में डिमांड के सवाल पर पीयूष गोयल ने जीएसटी कमी को सबसे अहम बताया. उन्होंने कहा, "देश की आबादी 140 करोड़ है. जीएसटी कमी का फायदा एक तरफ आम नागरिक को मिलेगा वहीं, कंपनियों के लिए भी अच्छा रहने वाला है. डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे मुनाफा कमाने में मदद मिल सकती है.