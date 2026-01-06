Budget 2026: 1 फरवरी को पेश होगा देश का आम बजट या बदल जाएगी तारीख? आखिर क्यों हो रही है कन्फ्यूजन? यहां जानिए असली वजह

Budget 2026 Date: वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है. बजट 2026 आने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और इसी के साथ लोगों की नजरें एक सवाल पर टिक गई हैं कि क्या इस बार भी बजट 1 फरवरी को ही आएगा या फिर सरकार तारीख बदल देगी. हर साल की तरह इस बार भी लोग बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन इस बार चर्चा बजट की घोषणाओं से ज्यादा उसकी तारीख को लेकर हो रही है.

1 फरवरी पर क्यों बना है इतना बड़ा कन्फ्यूजन?

असल में इस साल 1 फरवरी 2026 को रविवार है. यही वजह है कि लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि क्या सरकार रविवार को बजट पेश करेगी या फिर इसे अगले दिन यानी सोमवार 2 फरवरी तक टाल दिया जाएगा. सोशल मीडिया से लेकर ऑफिस और बाजार तक यही सवाल घूम रहा है.

हर साल 1 फरवरी को ही क्यों आता है बजट?

भारत में 2017 के बाद से बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जा रहा है. इससे पहले बजट फरवरी के आखिर में आता था. तारीख इसलिए बदली गई थी ताकि नया वित्त वर्ष शुरू होने से पहले संसद में बजट पास करने के लिए पूरा समय मिल सके. तभी से 1 फरवरी बजट डे बन चुका है.

वीकेंड पर बजट आना नई बात नहीं

अगर आप सोच रहे हैं कि रविवार को बजट आना कोई नई बात होगी तो ऐसा नहीं है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 शनिवार को पेश किया था. इससे पहले अरुण जेटली ने भी 2015 और 2016 में शनिवार को बजट पेश किया था. 2016 में तो बजट रविवार के दिन ही आया था क्योंकि वह लीप ईयर था. यानी अगर इस बार रविवार को बजट आता है तो यह पहले भी हो चुका है.

इस बजट के साथ टूट सकता है बड़ा रिकॉर्ड

यूनियन बजट 2026 सिर्फ तारीख की वजह से ही नहीं बल्कि एक बड़े रिकॉर्ड की वजह से भी चर्चा में है. अगर निर्मला सीतारमण इस बार भी बजट पेश करती हैं तो यह उनका लगातार नौवां बजट होगा. ऐसा करने वाली वह देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी जिन्होंने लगातार नौ बार बजट पेश किया हो.

मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड के करीब सीतारमण

अब तक सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है. उन्होंने अलग अलग समय में कुल 10 बजट पेश किए थे. निर्मला सीतारमण का यह लगातार नौवां बजट उन्हें उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के काफी करीब ले जाएगा.

निर्मला सीतारमण 2019 में देश की पहली फुल टाइम महिला वित्त मंत्री बनी थीं. 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो उन्होंने एक बार फिर सीतारमण पर भरोसा जताया और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें ही दी.

बजट की तारीख को लेकर आधिकारिक ऐलान पर टिकी निगाहें

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार फिलहाल 1 फरवरी की तारीख को लेकर ही तैयारी कर रही है. बजट से जुड़ा काम इसी मानकर आगे बढ़ाया जा रहा है कि आम बजट तय समय पर ही पेश होगा. हालांकि आधिकारिक ऐलान संसद के बजट सत्र की तारीखों के साथ ही किया जाएगा.

आम लोगों के लिए ये खबर जरूरी

बजट सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि आम आदमी की जेब से जुड़ा मामला होता है. टैक्स से लेकर महंगाई और बचत तक हर किसी पर इसका असर पड़ता है.ऐसे में आम लोगों से लेकर निवेशकों तक की नजर सरकार के आधिकारिक ऐलान पर टिकी है यही वजह है कि लोग यह जानना चाहते हैं कि बजट किस दिन आएगा और उसमें उनके लिए क्या बदल सकता है.अब सबकी नजर सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी है. जैसे ही बजट की तारीख पर मुहर लगेगी,बजट 2026 को लेकर बना सस्पेंस भी खत्म हो जाएगा.

ये भी पढ़ें- Budget 2026: वित्त मंत्री के पिटारे से क्या-क्या चाहते हैं टैक्सपेयर्स? ये हैं 5 बड़ी उम्मीदें, क्या मिडिल क्लास की खुलेगी किस्मत?