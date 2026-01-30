Budget 2026: क्या बजट के बाद बरसेगा पैसा? पिछले 15 सालों के आंकड़ों में छिपा है कमाई का मंत्र!

Budget 2026: बजट का दिन सिर्फ सरकार के लिए ही नहीं, बल्कि शेयर बाजार के निवेशकों के लिए भी सुपर संडे जैसा होता है. हर ट्रेडर के मन में एक ही सवाल है क्या इस बार पोर्टफोलियो चमकेगा? एसबीआई सिक्योरिटीज (SBI Securities) की ताजा रिपोर्ट ने पिछले 15 बजटों का इतिहास बताया है और आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि बजट के बाद बाजार का मूड अक्सर खुशमिजाज ही रहता है.

सेंसेक्स का कमाल

इतिहास गवाह है कि बजट पेश होने के एक हफ्ते के अंदर सेंसेक्स ने 15 में से 11 बार निवेशकों की जेब भरी है. औसत 2.10% का मुनाफा रहा है. केवल 4 बार बाजार फिसला, जहां औसत नुकसान 2.05% रहा. वहीं. अगर आप तीन महीने तक टिके रहते हैं, तो 15 में से 9 बार बाजार ने 6.77% का बंपर रिटर्न दिया है.

निफ्टी का भरोसा

निफ्टी का प्रदर्शन सेंसेक्स से भी एक कदम आगे रहा है. बजट के एक हफ्ते बाद निफ्टी ने 15 में से 12 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है. शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसमें एक हफ्ते का औसत मुनाफा 2.04% है. इसके अलावा मिड टर्म 15 में से 9 बार निफ्टी ने 7.40% की छलांग लगाई है.

मिडकैप और स्मॉलकैप की कहानी

अगर आप रिस्क लेने वाले निवेशक हैं, तो मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स आपके लिए खुशखबरी लेकर आए हैं. बजट के एक हफ्ते बाद इन दोनों इंडेक्स ने 11 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है. स्मॉलकैप में जहां मुनाफा 14% से ज्यादा रहा है, वहीं गिरावट के समय यह 8.77% तक टूटा भी है. यानी यहां हाई रिस्क-हाई रिवॉर्ड वाला खेल है.

निवेशकों के लिए क्या है सबक?

आंकड़े बताते हैं कि बजट के बाद बाजार में रिकवरी और बढ़त की संभावना 70% से ज्यादा रहती है. खासकर मिडकैप और लार्जकैप (सेंसेक्स/निफ्टी) में स्थिरता के साथ रिटर्न मिलने की उम्मीद ज्यादा होती है.