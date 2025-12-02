विज्ञापन
Bajaj Housing Finance Shares: आज क्‍यों ट्रेंड कर रहे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर, आपके पोर्टफोलियो पर कैसा असर?

NDTV Profit ने ब्‍लूमबर्ग के हवाले से बताया है कि कंपनी ने सोमवार को बजाज फाइनेंस लिमिटेड में अपनी 2% हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है. इसका जरिया कंपनी ने ब्‍लॉक डील को बनाया है.

Bajaj Housing Finance के Shares आखिर क्‍यों ट्रेंड कर रहे हैं?

बजाज हाउसिंग फाइनेंस (Bajaj Housing Finance Ltd) के शेयर मंगलवार को ट्रेंड में बने हुए हैं. मंगलवार सुबह मार्केट खुलने से पहले से ही गूगल (Google Trends) पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस टॉप ट्रेंड कर रहा है. इसके पीछे जो वजह है, वो शेयरहोल्‍डर्स के लिए अच्‍छी खबर नहीं है. दरअसल, ब्‍लॉक डील के जरिये कंपनी में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी बेचे जाने की वजह से कंपनी के शेयरों (Bajaj Housing Finance Shares) में गिरावट देखी जा रही हे. मंगवालर को कंपनी के शेयर 9% तक गिर गए.

1,580 करोड़ रुपये की ब्‍लॉक डील!

NDTV Profit ने ब्‍लूमबर्ग के हवाले से बताया है कि कंपनी ने सोमवार को बजाज फाइनेंस लिमिटेड में अपनी 2% हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया है. कंपनी ब्‍लॉक डील के जरिये हिस्‍सेदारी बेचने वाली है. ब्‍लॉक डील का फ्लोर प्राइस 95 रुपये/शेयर है, जो पिछली क्‍लोजिंग से करीब 9.6% कम है. इस डील की कुल वैल्‍यू 1,580 करोड़ रुपये है.

बता दें कि मौजूदा समय में कुल मार्केट कैप में प्रोमोटस की हिस्‍सेदारी 88.7% है. सोमवार को एक्‍सचेंज को दी गई जानकारी में बताया गया कि 'कुल शेयर कैपिटल में से कंपनी की अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल का 2% तक बेचने का प्रस्‍ताव रखा है, जो कि 16,66,00,000 शेयरों से ज्‍यादा नहीं होगा.

SEBI के नियमों का पालन जरूरी

मार्केट रेगुलेटर SEBI के नियमों के अनुसार, मार्केट में लिक्विडिटी सुनिश्चित करने के लिए शेयर बाजार में लिस्‍टेड कंपनियों के पास कम से कम 25% पब्लिक फ्लोट होना चाहिए. 50,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपयेके बीच के पोस्ट इश्‍य मार्केट कैप वाली कंपनियों के पास 25% एमपीएस पूरा करने के लिए 5 साल तक समय होता है. इससे ज्‍यादा मार्केट कैप वाली कंपनियों के पास 10 साल का समय होता है.

