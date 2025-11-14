बिहार में एनडीए की बंपर जीत, शेयर बाजार का क्या हाल जानिए

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की बढ़त के बावजूद, भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को गिरावट देखी गई. हालांकि इसके पीछे ग्‍लोबल मार्केट की कमजोरी एक कारण रही. वहीं अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें फीकी पड़ने से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई. वैश्विक इक्विटी बाजारों में कमजोरी के कारण भारतीय बाजार गिरावट के साथ खुले, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अधिकारियों की भविष्य की ब्याज दरों में कटौती की गति ने निवेशकों को सतर्क रखा, जिससे प्रॉफिट बुकिंग देखी गई.

क्‍यों बाजार में दिखी गिरावट?

NDA की बढ़त के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट के कई प्रमुख कारण रहे. इनमें कमजोर वैश्विक संकेत एक बड़ा कारण रहा. एशिया-पैसिफिक में वॉल स्ट्रीट की तरह तेज बिकवाली देखी गई. जापान का निक्केई 1.85 फीसदी, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2.29 फीसदी, हांगकांग का हैंग सेंग 0.88 फीसदी और चीन का CSI 300 0.64 फीसदी गिरा. ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 भी 1.58 फीसदी नीचे आया. इसी तरह, अमेरिकी बाजार भी गिरे, क्योंकि निवेशकों ने उच्च मूल्यांकन वाले टेक और एआई शेयरों को बेचा. डाउ 1.65 फीसदी, S&P 500 1.66 फीसदी और नैस्डैक 2.29 फीसदी फिसला. फेड दर कटौती की उम्मीदें भी फीकी पड़ीं.

वहीं एक्‍सपर्ट के मुताबिक, बाजार की कमजोरी मुख्य रूप से लिक्विडिटी-बेस्‍ड है. एक चौथाई से अधिक स्‍मॉल और मिड-कैप (SMC) शेयर पहले ही अपने उच्चतम स्तर से 20-40 फीसदी नीचे गिर चुके हैं, जिससे रिटेल भागीदारी कम हो गई है. आईपीओ ने 1.5 लाख करोड़ से अधिक पैसे जुटाए, प्रमोटर्स ने कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है और FPIs ने भी हाथ पीछे खींचे.

FIIs की लगातार बिकवाली भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है. विदेशी निवेशकों ने इस सप्ताह अब तक ₹7,051.78 करोड़ मूल्य की इक्विटी बेची है, जिसमें गुरुवार को ₹383.68 करोड़ शामिल थे. हालाँकि, DIIs ने गुरुवार को ₹3,091.87 करोड़ की खरीदारी की, जिससे कुछ दबाव कम हुआ.

बिहार चुनाव परिणाम का बाजार पर मामूली असर!

जानकारों का मानना है कि चुनाव परिणामों पर बाजार की प्रतिक्रिया अल्पकालिक होगी. बाजार का मध्यम से दीर्घकालिक रुझान मौलिक कारकों द्वारा तय होगा. रोबस्‍ट जीडीपी ग्रोथ और अर्निंग ग्रोथ की संभावनाओं से संकेत मिलता है कि आगे रफ्तार की गुंजाइश है. तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, निफ्टी 25980 से ऊपर जाने के बाद नीचे आया, जो गुरुवार के इंडिकेटेड कॉशन की पुष्टि करता है. 26130 से 26550 के टारगेट के साथ अपट्रेंड की उम्‍मीद अभी भी है.