भारतीय इक्विटी बाजारों के लिए बीता हफ्ता काफी अच्छा रहा है और मजबूत प्रदर्शन के कारण बाजार की शीर्ष 10 में से आठ कंपनियों के मार्केटकैप में 2,05,185.08 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. भारतीय शेयर बाजार में तेजी की वजह वैश्विक और घरेलू स्तर पर मजबूत संकेत होना था. इसमें अमेरिकी शटडाउन का समाप्त होना और भारत में थोक एवं घरेलू महंगाई का घटना शामिल है. इस दौरान निफ्टी 1.64 फीसदी या 417.75 अंक बढ़कर 25,910.05 और सेंसेक्स 1.62 फीसदी या 1,346.50 अंक बढ़कर 84,562.78 पर बंद हुआ.

किन कंपनियों का मार्केट कैप कितना बढ़ा?

जिन कंपनियों के मार्केटकैप में इजाफा दर्ज किया है, उनमें भारती एयरटेल, एसबीआई, टीसीएस, एचयूएल और एचडीएफसी बैंक जैसी संस्थाओं का नाम शामिल है. दूसरी तरफ बजाज फाइनेंस और एलआईसी के मार्केटकैप में गिरावट दर्ज की गई है.

भारती एयरटेल का मार्केटकैप 55,652.54 करोड़ रुपये बढ़कर 11,96,700.84 करोड़ रुपये हो गया है.

रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केटकैप 54,941.84 करोड़ रुपये बढ़कर 20,55,379.61 करोड़ रुपये हो गया है.

इन्फोसिस का मार्केटकैप 10,448.32 करोड़ रुपये बढ़कर 6,24,198.80 करोड़ रुपये हो गया.

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का MCap 40,757.75 करोड़ रुपये बढ़कर 11,23,416.17 करोड़ रुपये हो गया है.

हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) का बाजार पूंजीकरण 2,878.25 करोड़ रुपये बढ़कर 5,70,187.06 करोड़ रुपये हो गया है.

लिस्‍ट में कई बैंकों के नाम भी शामिल

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) का मार्केटकैप 10,522.9 करोड़ रुपये बढ़कर 8,92,923.79 करोड़ रुपये, एचडीएफसी बैंक का मार्केटकैप 9,149.13 करोड़ रुपये बढ़कर 15,20,524.34 करोड़ रुपये हो गया है.

आईसीआईसीआई बैंक का बाजार मूल्यांकन 20,834.35 करोड़ रुपये बढ़कर 9,80,374.43 करोड़ रुपये हो गया है. बजाज फाइनेंस का बाजार मूल्यांकन 30,147.94 करोड़ रुपये घटकर 6,33,573.38 करोड़ रुपये रह गया और भारतीय जीवन बीमा निगम का बाजार पूंजीकरण 9,266.12 करोड़ रुपये घटकर 5,75,100.42 करोड़ रुपये रह गया है.

भारतीय शेयर बाजार के लिए अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. दूसरी तिमाही के नतीजे, सर्विसेज पीएमआई, इन्फ्रास्ट्रक्चर आउटपुट डेटा और बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की बंपर जीत बाजार की चाल निर्धारित करेगी.