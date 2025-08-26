Apple पुणे में 4 सितंबर को खोलेगा अपना चौथा रिटेल स्टोर, भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर फोकस

भारत में एप्पल लगातार अपने रिटेल नेटवर्क को बढ़ा रहा है और इसी कड़ी में कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है. 4 सितंबर को एप्पल पुणे में अपना नया रिटेल स्टोर खोलने जा रहा है. यह स्टोर पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में होगा और खास बात यह है कि यह देश में कंपनी का चौथा रिटेल आउटलेट होगा.

दिल्ली, मुंबई के बाद अब पुणे और बेंगलुरु में खुलेंगे नए स्टोर

एप्पल पहले ही दिल्ली और मुंबई में अपने फ्लैगशिप स्टोर खोल चुका है. अब कंपनी 2 सितंबर को बेंगलुरु के हेब्बल में और 4 सितंबर को पुणे के कोरेगांव पार्क में नए स्टोर लॉन्च करेगी. यानी कुछ ही दिनों में भारत के टेक यूजर्स को दो नए एप्पल स्टोर का अनुभव मिलने वाला है.

कस्टमर के लिए नया एक्सपीरियंस

कंपनी का कहना है कि इन नए स्टोर्स में कस्टमर एप्पल प्रोडक्ट्स को नजदीक से जान सकेंगे, उन्हें खरीद पाएंगे और पर्सनलाइज्ड सर्विस का लाभ उठा सकेंगे. यहां पर एप्पल के एक्सपर्ट्स, क्रिएटिव टीम और जीनियस बार मौजूद रहेंगे जो हर तरह की मदद देंगे. इसके अलावा बिजनेस कस्टमर के लिए भी अलग सपोर्ट टीम होगी.

टुडे एट एप्पल सेशन

ग्राहक इन स्टोर्स पर "Today at Apple" सेशन में भी हिस्सा ले सकेंगे. यह सेशन खास तौर पर लोगों को फोटोग्राफी, म्यूजिक, आर्ट और कोडिंग जैसी स्किल्स सिखाने के लिए डिजाइन किए गए हैं. यानी नए यूजर डिवाइस का बेसिक इस्तेमाल सीख सकते हैं और एडवांस यूजर अपने स्किल्स को और आगे बढ़ा सकते हैं.

लॉन्च से पहले खास ऑफर

पुणे स्टोर के लॉन्च से पहले एप्पल ने ग्राहकों को खास तोहफा भी दिया है. लोग एप्पल कोरेगांव पार्क का स्पेशल वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही पुणे के म्यूजिक से प्रेरित एप्पल म्यूजिक प्लेलिस्ट सुन सकते हैं. इससे यूजर्स को नए स्टोर के माहौल और कल्चर का अहसास होगा.

भारत में बढ़ रही मैन्युफैक्चरिंग

एप्पल सिर्फ रिटेल नेटवर्क ही नहीं बढ़ा रहा बल्कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग को भी नई ऊंचाई पर ले जा रहा है. कंपनी ने ऐलान किया है कि आने वाली iPhone 17 सीरीज के सभी मॉडल, जिसमें हाई-एंड Pro वर्जन भी शामिल हैं, शुरुआत से ही भारत में असेंबल किए जाएंगे. यह पहली बार होगा जब एप्पल हर नए iPhone वेरिएंट का प्रोडक्शन भारत में करेगा.

पुणे और बेंगलुरु में नए स्टोर का लॉन्च और iPhone मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार साफ दिखाता है कि एप्पल भारत को सिर्फ बड़ा मार्केट ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भी देख रहा है. कंपनी का यह कदम लोकल यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने के साथ-साथ भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में भी और मजबूत बनाएगा.