‘मेक इन इंडिया’ की धूम: 6 महीने में भारत से करीब 10 अरब डॉलर के आईफोन का हुआ निर्यात

Apple India Growth: भारत अब सिर्फ स्मार्टफोन बाजार नहीं, बल्कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है.‘मेक इन इंडिया’ ने जहां लाखों लोगों को रोजगार दिया है, वहीं देश के एक्सपोर्ट को भी नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया है.

‘मेक इन इंडिया’ की धूम: 6 महीने में भारत से करीब 10 अरब डॉलर के आईफोन का हुआ निर्यात
India iPhone export 2025: एप्पल जैसी ग्लोबल कंपनियों के लिए भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि प्रोडक्शन का बड़ा केंद्र बन चुका है.
भारत के ‘मेक इन इंडिया' इनिशिएटिव का असर अब साफ दिखने लगा है. सिर्फ 6 महीने में भारत से करीब 10 अरब डॉलर लगभग 88,500 करोड़ रुपये के आईफोन दुनिया भर में भेजे गए हैं. यह पिछले साल की तुलना में 75 फीसदी ज्यादा है.सरकार और इंडस्ट्री दोनों के लिए यह बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि अब भारत में बने प्रोडक्ट्स पर पूरी दुनिया भरोसा दिखा रही है.

6 महीने में 10 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट

इंडस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच भारत से आईफोन का निर्यात 10 अरब डॉलर तक पहुंच गया है.सिर्फ सितंबर महीने में ही एप्पल ने 1.25 अरब डॉलर के आईफोन एक्सपोर्ट किए, जबकि पिछले साल सितंबर में यह आंकड़ा 49 करोड़ डॉलर था. यानी एक साल में एप्पल के एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल देखा गया है.

आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस उपलब्धि पर बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, “भारत में बने उत्पादों पर अब पूरी दुनिया विश्वास कर रही है.”

स्मार्टफोन एक्सपोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड

सिर्फ एप्पल ही नहीं, बल्कि भारत का पूरा स्मार्टफोन एक्सपोर्ट सेक्टर भी तेजी से बढ़ा है.वित्त वर्ष 2026 के पहले पांच महीनों में भारत से 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हुए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 64,500 करोड़ रुपये के मुकाबले 55 फीसदी अधिक है.यह अब तक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड माना जा रहा है.

स्मार्टफोन मार्केट में ग्रोथ और डिमांड दोनों बढ़े

इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन (IDC) की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 की पहली छमाही में भारत का स्मार्टफोन बाजार सालाना आधार पर 2 फीसदी बढ़ा है.इस दौरान देश में करीब 6 करोड़ स्मार्टफोन यूनिट्स की शिपमेंट हुई.रिपोर्ट में बताया गया कि 50,000 रुपये से ज्यादा कीमत वाले प्रीमियम स्मार्टफोन ने इस ग्रोथ को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया, जबकि 10,000 से 20,000 रुपये वाले मिड-रेंज फोन अभी भी बिक्री में सबसे आगे हैं.

एप्पल बनी सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनी

IDC की रिपोर्ट के मुताबिक, शिपमेंट में 35 फीसदी की वृद्धि के साथ एप्पल भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है.उत्तर भारत ने देश के स्मार्टफोन बाजार में 33 फीसदी हिस्सेदारी के साथ लीड ली है, जबकि दक्षिण भारत में सबसे तेज ग्रोथ दर्ज की गई है.

फेस्टिव सीजन में बढ़ेगी प्रीमियम फोन की बिक्री

साइबरमीडिया रिसर्च (CMR) की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले फेस्टिव सीजन में भारत में प्रीमियम स्मार्टफोन की बिक्री में 18 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है.मार्केट वैल्यू में भी 24 फीसदी की ग्रोथ का अनुमान है.रिपोर्ट कहती है कि 50,000 से 1 लाख रुपये वाले सुपर-प्रीमियम सेगमेंट में बिक्री सालाना आधार पर 15 फीसदी बढ़ सकती है, जबकि 1 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले स्मार्टफोन्स की बिक्री में 167 फीसदी तक उछाल आ सकता है.

इसकी वजह  फ्लैगशिप फोन की बढ़ती डिमांड और यूजर्स की प्रीमियम ब्रांड्स में बढ़ती दिलचस्पी मानी जा रही है.

