Amazon Sale: iPhone 17 खरीदने के नहीं है पैसे, तो Apple iPhone 15 हो सकता है आपका, कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

आईफोन 17 जब से लॉन्‍च हुआ है, इसके चाहने वालों में जबरदस्‍त क्रेज देखने को मिल रहा है. जहां कुछ लोग इसे खरीदने के लिए लोग लंबे समय तक स्‍टोर के बाहर लाइन लगाते नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ आईफोन लवर मोटी कीमत के चलते अपने मन को शांत करके बैठ गए हैं. दरअसल आईफोन के दाम हर किसी के बजट में नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी आईफोन खरीदने की इच्‍छा आपकी पूरी हो सकती है. जी हां, सही सुना आपने.

Amazon Great Indian Festival जब से शुरू हुआ है, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है. अपने घर को अपग्रेड करने से लेकर पुराने गैजेट को अपना बनाने तक ये सेल अपने साथ बहुत कुछ ऑप्‍शन लेकर आई है. बच्‍चों, बड़ों के आउटफिट किफायती दाम में लेने हों या फिर अपने फुटवेयर को नया स्‍टाइल देना हो, Amazon की सेल हर किसी की खुशियों की चाभी बनकर आई है. यहां से आप आईफान 15 मात्र 45,249 रुपये में अपना बना सकते हैं. इतना ही नहीं आप बैंक ऑफर्स, कूपन के जरिए इसके दाम और कम करवा सकते हैं.

अब जानते हैं आईफोन 15 की खासियतों के बारे में

iPhone 15 में सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बदलावों में से एक इसका नया डिज़ाइन है. फोन के कॉर्नर अब गोल हैं, जिससे यह हाथ में ज़्यादा आरामदायक लगता है. इसमें एक नया कैमरा बम्प भी है जो iPhone 14 की तुलना में कम क्‍लीयर है.

डायनामिक आइलैंड ऑप्‍शन अब आपको iPhone 15 पर मिल जाएगा. इसके तहत डायनामिक आइलैंड अलर्ट और लाइव एक्टिविटीज़ को तेज़ी से दिखाता है, जिससे बिजी होने के बावजूद आप कुछ भी मिस नहीं कर पाते. इस सेवा के जरिए आप देख सकते हैं कि कौन आपको कॉल कर रहा है, आप अपनी अगली राइड ट्रैक कर सकते हैं, अपनी फ़्लाइट का स्‍टेटस चांज सकते हैं.

iPhone 15 में ड्यूरेबल कलर्ड ग्लास और एल्युमीनियम डिज़ाइन दिया गया है. यह पानी के छींटे, पानी और धूल से एकदम सुरक्षित है. इसका सिरेमिक शील्ड फ्रंट किसी भी स्मार्टफ़ोन ग्लास से ज़्यादा मजबूत है. और 6.1" सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले iPhone 14 की तुलना में धूप में 2 गुना ज़्यादा चमकदार होता है.

आईफोन 15 में 48 मेगापिक्‍सल मेन कैमरा सुपर-हाई रिज़ॉल्यूशन में शूट करता है. जिससे आप बेहतरीन तस्वीरें लेना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाता है. इसमें 2x ऑप्टिकल-क्वालिटी टेलीफ़ोटो ऑप्‍शन दिया गया है, जिससे आप फोटो लेते समय परफेक्ट क्लोज़-अप फ़्रेम कर सकते हैं.

आईफोन 15 सुपरफ़ास्ट चिप कम्प्यूटेशनल फ़ोटोग्राफ़ी, फ़्लूइड डायनेमिक आइलैंड ट्रांज़िशन और फ़ोन कॉल के लिए वॉइस आइसोलेशन जैसी हाई टेक सुविधाओं के साथ आता है. A16 बायोनिक होने के चलते ये पूरे दिन बेहतरीन बैटरी लाइफ देने में मदद करने के लिए अविश्वसनीय रूप से एफिशिएंट भी है.

ये है आईफोन 17 के दाम

कीमत की बात करें तो आईफोन 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपए रखी गई है. यह कीमत फोन के 256 जीबी वेरिएंट के लिए रखी गई है. फोन के 512 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,02,900 रुपए रखी गई है.

आईफोन एयर के 256 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,19,900 रुपए, 512 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,39,900 रुपए और 1 टीबी वेरिएंट की कीमत 1,59,900 रुपए रखी गई है.

आईफोन 17 प्रो के 256 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,34,900 रुपए, 512 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,54,900 रुपए और 1 टीबी वेरिएंट की कीमत 1,74,900 रुपए रखी गई है.

Photo Credit: PTI

आईफोन 17 प्रो मैक्स के 256 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,49,900 रुपए, 512 जीबी वेरिएंट की कीमत 1,69,900 रुपए, 1 टीबी वेरिएंट की कीमत 1,89,900 रुपए और 2 टीबी वेरिएंट की कीमत 2,29,900 रुपए रखी गई है.

अब चूंकि Amazon ने आईफोन लवर्स को इसे खरीदने की इच्‍छा पूरी करने का मौका दिया है, ऐसे में आप भी समय रहते और स्‍टॉक खत्‍म होने से पहले अपनी बुकिंग कर लें. स्‍मार्ट फीचर्स, शानदार क्‍वालिटी और बेहतर परफॉर्मेंस के लिए जाने जाना वाला आईफोन हर दृष्टि से दमदार फोन है.