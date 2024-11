अदाणी समूह के शेयरों में फिर आया उछाल, समूह ने रिश्वत के आरोपों को बताया 'बेबुनियाद'

अरबपति कारोबारी गौतम अदाणी के समूह के बाज़ार पूंजीकरण में गिरावट के अगले ही दिन समूह के शेयरों ने वापसी दर्ज की है, जब 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रिश्वत से जुड़े मामले में समूह ने कोई भी गलत काम किया होने से साफ़ इंकार किया.

समूह की सभी सीमेंट कंपनियों के शेयरों ने अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड और एसीसी लिमिटेड के साथ शुरुआती कारोबार में 2.3 फ़ीसदी और 1.5 फ़ीसदी की बढ़ोतरी हासिल कर समूह को लाभ दिलाया. बेंचमार्क NSE निफ्टी 50 में 0.58 फ़ीसदी की बढ़त की तुलना में सांघी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का शेयर भी ऊंचाई पर कारोबार कर रहा था.

समूह की मीडिया कंपनी NDTV लिमिटेड और अदाणी टोटल गैस लिमिटेड के काउंटर फ़ायदे-नुकसान के बीच झूलते दिखे, जबकि समूह ने स्टेकहोल्डरों को आश्वस्त किया कि वह अपने खिलाफ 'निराधार' आरोपों से निपटने के लिए सभी उपलब्ध कानूनी रास्ते अपनाएगा.

अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड - जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए थे - और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशन्स लिमिटेड ने शुक्रवार को अपने निचले स्तर से सबसे अधिक लाभ अर्जित किया. इस बीच, फ़्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड और अदाणी विल्मर लिमिटेड ने भी दिन के निचले स्तर से बढ़त हासिल की.

अदाणी ग्रीन एनर्जी और उसके निदेशकों के ख़िलाफ़ लगाए गए आरोपों के जवाब में समूह ने बयान जारी किया, और ज़ोर देकर कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग के बयानों के मुताबिक, "अभियोग में लगाए गए आरोप सिर्फ़ आरोप हैं, और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाएगा, जब तक वे दोषी साबित न हो जाएं..."

समूह ने बयान में कहा, "अदाणी समूह ने हमेशा अपने संचालन में गवर्नेन्स, पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन के उच्चतम मानक बनाए रखने के प्रति कटिबद्धता रखी है... हम अपने स्टेकहोल्डरों, भागीदारों और कर्मचारियों को आश्वस्त करते हैं कि हम कानून का पालन करने वाला संगठन हैं, जो पूरी तरह से सभी कानूनों का पालन करता है..."

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)