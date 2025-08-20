लगातार चार दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में गिरावट ,सेंसेक्स 100 अंक टूटा, निफ्टी 25,000 के नीचे फिसला

भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को कमजोर शुरुआत की. लगातार चार दिनों की तेजी के बाद आज निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग का रुख अपनाया. ग्लोबल मार्केट से मिले निगेटिव संकेतों और अमेरिका-एशिया के बाजारों में गिरावट का असर घरेलू इक्विटी मार्केट पर साफ नजर आया. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं.

सेंसेक्स और निफ्टी का हाल

सुबह 9 बजकर 16 मिनट पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 113.58 अंक यानी 0.14 प्रतिशत गिरकर 81,530.81 पर था. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 29.10 अंक यानी 0.12 प्रतिशत टूटकर 24,951.55 पर ट्रेड कर रहा था. इस तरह निफ्टी एक बार फिर 25,000 अंक के नीचे आ गया.

बीते दिन शेयर बाजार में तेजी

इसके एक दिन पहले मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में चौथे दिन भी तेजी देखी गई थी. उस दिन सेंसेक्स 370.64 अंक यानी 0.46 प्रतिशत बढ़कर 81,644.39 पर बंद हुआ था. कारोबार के दौरान यह 482 अंक तक ऊपर गया था. निफ्टी भी 103.70 अंक यानी 0.42 प्रतिशत चढ़कर 24,980.65 पर पहुंच गया था.

ग्लोबल मार्केट में गिरावट का असर

एशियाई बाजारों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई. MSCI Asia ex-Japan इंडेक्स 0.8 प्रतिशत टूट गया. यह गिरावट वॉल स्ट्रीट से आई टेक्नोलॉजी शेयरों की बिकवाली के बाद देखी गई. अमेरिका में हाई वैल्यूएशन वाले टेक शेयरों में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि रूस-यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म हो, लेकिन उन्होंने यह भी इशारा दिया कि रूस समझौते से पीछे हट सकता है. ट्रंप ने यूक्रेन को एयर सपोर्ट देने की संभावना का भी संकेत दिया.

फेड मीटिंग पर निवेशकों की नजर

अब सभी की नजरें अमेरिका की फेडरल रिजर्व की वार्षिक Jackson Hole कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं, जो 21 से 23 अगस्त तक होगी. निवेशकों को उम्मीद है कि सितंबर में फेड 25 बेसिस पॉइंट्स की ब्याज दर कटौती कर सकता है. ब्याज दरों में कमी से उभरते बाजारों (Emerging Markets) जैसे भारत में विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ सकता है. हालांकि, टैरिफ से जुड़ी चिंताओं ने अभी भी बाजार में सतर्कता बनाए रखी है.

घरेलू शेयर बाजार ग्लोबल संकेतों से दबाव में है. निफ्टी का 25,000 अंक के नीचे फिसलना और सेंसेक्स का शुरुआती गिरावट के साथ खुलना यह दिखाता है कि निवेशक फिलहाल सतर्क मूड में हैं.