Stock Market Today: शेयर बाजार में तेजी जारी, ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात के बाद सेंसेक्स और निफ्टी उछले

सोमवार की जोरदार तेजी के बाद आज यानी मंगलवार , 19 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार ने हरे निशान के साथ शुरुआत की. बीएसई सेंसेक्स सुबह 9:25 बजे 231 अंक बढ़कर 81,505.18 पर था जबकि एनएसई निफ्टी 54.85 अंक चढ़कर 24,931.80 पर ट्रेड कर रहा था. यानी सेंसेक्स 0.28% और निफ्टी 0.22% ऊपर खुला.

बता दें कि शेयर बाजार में यह बढ़त ऐसे समय पर आई है जब ग्लोबल मार्केट्स का मूड सुस्त बना हुआ है और निवेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की मुलाकात के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं.

बीते दिन बाजार में जोरदार तेजी

पिछले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार में जबरदस्त लिवाली देखने को मिली थी. सेंसेक्स 676 अंक यानी 0.84% बढ़कर 81,273.75 पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 246 अंक यानी 1% की छलांग लगाकर 24,876.95 पर बंद हुआ. दिन के कारोबार के दौरान निफ्टी 25,022 तक भी पहुंचा. इस तेजी से बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 6.17 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 4,50,96,486 करोड़ रुपये हो गया.

एशियाई और अमेरिकी बाजार में मिलाजुला कारोबार

एशियाई बाजारों में मंगलवार को मिलाजुला रुख देखने को मिला. जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.4% टूटा, जबकि टोपिक्स फ्लैट रहा. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.01% गिरा और कोस्डाक 0.33% नीचे आया. हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स मजबूत शुरुआत की ओर इशारा कर रहा था.

वहीं वॉल स्ट्रीट पर सोमवार को हल्की गिरावट दिखी. डाउ जोन्स 34 अंक टूटा और 44,911.82 पर बंद हुआ. एसएंडपी 500 लगभग फ्लैट रहा और 6,449.15 पर बंद हुआ. नैस्डैक कंपोजिट 6.8 अंक चढ़कर 21,629.77 पर बंद हुआ.

बाजार में तेजी की वजह:

ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपियन नेताओं के साथ मुलाकात की. इसमें रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई. ट्रंप ने कहा कि वे जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की की आमने-सामने बैठक की व्यवस्था करेंगे. इसके साथ ही अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी भी देगा. इस खबर से ग्लोबल मार्केट्स में उम्मीद जगी कि युद्ध खत्म होने पर क्रूड ऑयल प्राइस में और गिरावट आ सकती है.

क्रूड ऑयल प्राइस

यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीदों के बीच क्रूड ऑयल प्राइस में हल्की गिरावट आई. ब्रेंट क्रूड 0.18% गिरकर 66.48 डॉलर प्रति बैरल और डब्ल्यूटीआई क्रूड 0.19% टूटकर 63.30 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा.

भारत की बेरोजगारी दर में सुधार

पिरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत की बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.2% रही, जो जून में 5.6% थी. ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 4.9% से घटकर 4.4% हो गई जबकि शहरी इलाकों में यह 7.1% से बढ़कर 7.2% रही.

