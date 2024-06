अदाणी ग्रुप एयरपोर्ट व्यवसाय में करेगा ₹1.75 लाख करोड़ का निवेश, लिस्टिंग FY2028 तक

अदाणी समूह (Adani Group) की फ़्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ (Adani Enterprises) अपने एयरपोर्ट व्यवसाय में अगले 10 साल में 21 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹1,75,356 करोड़) का निवेश करने जा रही है. इसके अलावा, अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ के एयरपोर्ट कारोबार की लिस्टिंग वित्तवर्ष 2028 तक हो जाएगी. यह जानकारी अदाणी ग्रुप के मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) जुगेशिंदर 'रॉबी' सिंह ने दी.

अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स (Adani Airport Holdings Limited) के तहत मौजूदा समय में मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुअनंतपुरम और मैंगलोर में सात हवाईअड्डों का संचालन किया जा रहा है. अदाणी एयरपोर्ट के पास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी 73 फ़ीसदी हिस्सेदारी है और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 74 फ़ीसदी हिस्सेदारी है. इसके अलावा, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी के हवाईअड्डों पर 98 एकड़ में सिटी-साइड विकास का पहला चरण शुरू हो गया है.

जुगेशिंदर 'रॉबी' सिंह ने कहा, "ये पांच हवाईअड्डे हैं, जिनसे हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सिटी-साइड विकास सभी हवाईअड्डों पर होगा..."

नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू करना, उसका स्थिर संचालन प्राथमिकता : जीत अदाणी

इससे पहले, जनवरी में अदाणी एंटरप्राइज़ेज़ के वाइस-प्रेसिडेंट जीत अदाणी ने भी कहा था कि कुछ उपलब्धियां हासिल करने के बाद एयरपोर्ट कारोबार को भविष्य में हम लिस्ट करेंगे. इसमें नवी मुंबई एयरपोर्ट को शुरू करना और पहले साल तक उसका स्थिर तरीके से संचालन करना पहली प्राथमिकता होगी.

चालू वित्तवर्ष में ₹1.3 लाख करोड़ का करेंगे निवेश : जुगेशिंदर सिंह

जुगेशिंदर 'रॉबी' सिंह ने कहा, अदाणी ग्रुप चालू वित्तवर्ष के दौरान ₹1.3 लाख करोड़ का निवेश करने की योजना बना रहा है. इसमें से, अदाणी ग्रीन एनर्जी ₹34,000 करोड़ का निवेश करेगी और इस अवधि के दौरान 7 गीगावॉट क्षमता तक बढ़ाएगी. सिंह ने कहा कि अदाणी ग्रुप ने एक साल में कई व्यवसायों में 42 करोड़ उपभोक्ता दर्ज किए हैं. उन्होंने कहा कि सारी पूंजी लगाने के बाद मार्जिन 30 फ़ीसदी है, जबकि कैश प्रति शेयर ग्रोथ 43.2 फ़ीसदी है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)