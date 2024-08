अदाणी समूह करेगा मध्य प्रदेश में ₹3500 करोड़ का निवेश, पैदा होंगे 3500 रोज़गार : करण अदाणी

देश का अग्रणी कारोबारी समूह अदाणी ग्रुप (Adani Group) मध्य प्रदेश में ₹3,500 करोड़ का निवेश करने जा रहा है. समूह की योजना गुना में सीमेंट फैक्टरी, शिवपुरी में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी परियोजना तथा बदरवास में महिला-संचालित जैकेट फैक्टरी सहित कई इकाइयां शुरू करने की योजना है, जिनकी बदौलत कम से कम 3,500 रोज़गार भी पैदा होंगे.

ग्वालियर में जारी क्षेत्रीय उद्योग कॉन्क्लेव (Regional Industry Conclave) के दौरान अदाणी पोर्ट एंड एसईज़ेड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक करण अदाणी ने इस अवसर पर घोषणा की, "अदाणी समूह राज्य में दो प्रमुख परियोजनाओं में ₹3,500 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रहा है..."

करण अदाणी ने कहा, "आज मुझे दो और परियोजनाओं की घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है... अदाणी समूह ने गुना में 20 लाख टन की सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई और शिवपुरी में अत्याधुनिक प्रोपेलिंग इकाई स्थापित करने की योजना बनाई है... इन दो परियोजनाओं का परिणाम होगा ₹3,500 करोड़ का निवेश, और इससे 3,500 से ज़्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होंगे..."

Under Chief Minister Dr. Mohan Yadav's visionary leadership, Madhya Pradesh is truly becoming 'मुख्य प्रदेश.' The Adani Group is deeply committed to supporting this transformation.



I am proud to announce our contribution with two new projects : a 2 million-ton cement unit in… pic.twitter.com/sFCLz2fgzp