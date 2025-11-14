विज्ञापन
अदाणी ग्रुप अगले 10 साल में आंध्र प्रदेश में करेगा 1 लाख करोड़ का निवेश, करन अदाणी ने किया ऐलान

अदाणी ग्रुप आंध्र प्रदेश में पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रा में 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया है. नए निवेश के साथ कुल निवेश 1.40 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा.अदाणी ग्रुप की मौजूदा यूनिट्स ने पहले ही आंध्र प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स दी हैं.

करन अदाणी का कहना है कि आंध्र प्रदेश को वह सिर्फ एक निवेश हब नहीं बल्कि भारत के भविष्य की शुरुआत मानते हैं
नई दिल्ली:

आंध्र प्रदेश के लिए अदाणी ग्रुप ने बड़ा ऐलान किया है. करन अदाणी ने शुक्रवार, 14 नवंबर को कहा कि ग्रुप अगले 10 साल में आंध्र प्रदेश में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहा है. यह निवेश पोर्ट्स, सीमेंट, डेटा सेंटर, एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किया जाएगा.ये निवेश पहले से किए गए 40,000 करोड़ रुपये के निवेश के अलावा है. ग्रुप का कहना है कि इस निवेश से राज्य में रोजगार, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा फायदा मिलेगा.

विजाग टेक पार्क: 15 बिलियन डॉलर का बड़ा प्रोजेक्ट

करन अदाणी ने 'आंध्र प्रदेश इन्वेस्टर समिट' में $15 बिलियन का विजाग टेक पार्क पेश किया जिसे अदाणी ग्रुप Google के साथ मिलकर बना रहा है.यहां दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन-एनर्जी-पावर्ड हाइपरस्केल डेटा-सेंटर बनाए जाएंगे जो भारत की डिजिटल संप्रभुता (Digital Sovereignty) को मजबूत करेंगे.

अदाणी ग्रुप के मुताबिक ये सिर्फ एक निवेश योजना नहीं है.यह  भारत के अगले दशक की डिजिटल ग्रोथ का सबसे बड़ा कदम है. करन अदाणी ने कहा,"ये सिर्फ एक टेक पार्क नहीं है, ये भारत की डिजिटल शक्ति की नींव है.

अभी तक 1 लाख से ज्यादा नौकरियां

अदाणी ग्रुप की मौजूदा यूनिट्स ने पहले ही आंध्र प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स दी हैं. आने वाले नए प्रोजेक्ट आने के बाद यह संख्या और बढ़ेगी, जिससे रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा.

करन अदाणी ने ट्वीट कर कहा,“आंध्र प्रदेश वह जगह है जहां भूगोल और विजन एक साथ आते हैं. हमने पहले ही 40,000 करोड़ निवेश कर 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं. अब अगले दशक में 1 लाख करोड़ और निवेश करेंगे. हमारा $15 बिलियन विजाग टेक पार्क Google के साथ भारत की डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करेगा.”

करन अदाणी का कहना है कि आंध्र प्रदेश को वह सिर्फ एक निवेश हब नहीं बल्कि भारत के भविष्य की शुरुआत मानते हैं. उन्होंने कहा"पूंजी से ज्यादा महत्वपूर्ण है इसका असर कितने परिवारों की जिंदगी बदलेगी, कितनी स्किल बढ़ेगी और कितने नए अवसर बनेंगे."

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और मंत्री लोकेश की जमकर तारीफ

करन अदाणी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को“आंध्र प्रदेश का असली CEO” बताया.साथ ही IT और Electronics मंत्री नारा लोकेश की भी खूब तारीफ की.उन्होंने कहा कि उनकी वजह से  उनकी वजह से आंध्र प्रदेश“स्टार्टअप जैसी स्पीड और एफिशिएंसी से चलने वाला राज्य” बन रहा है.
 

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

