आसमान में भारत की नई उड़ान, नवी मुंबई एयरपोर्ट की लॉन्चिंग से पहले 1515 ड्रोन ने दिखाया जादू

अदाणी ग्रुप द्वारा संचालित नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह 8 बजे से कमर्शियल सेवाएं शुरू हो जाएंगी.

आसमान में भारत की नई उड़ान, नवी मुंबई एयरपोर्ट की लॉन्चिंग से पहले 1515 ड्रोन ने दिखाया जादू
  • नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार से कमर्शियल उड़ानें शुरू हो रही हैं. पहले दिन 15 फ्लाइट्स उड़ेंगी
  • एयरपोर्ट पर ऑपरेशन की शुरुआत से पहले शानदार ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें 1,515 ड्रोन्स शामिल हुए
  • ड्रोन्स ने आकाश में एयरपोर्ट के लोगो, खिलता 3D कमल के अलावा मुंबई के ऊपर उड़ते विमान जैसी अद्भुत इमेज बनाईं
नवी मुंबई के क्षितिज पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा है. लंबे इंतजार के बाद, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) गुरुवार 25 दिसंबर से कमर्शियल उड़ानों की शुरुआत के लिए तैयार है. इस ऐतिहासिक अवसर की पूर्व संध्या पर बुधवार को नवी मुंबई के आसमान में 1,515 ड्रोन्स ने भव्य शो के जरिए इस उपलब्धि का जश्न मनाया.

आसमान में उकेरीं अद्भुत आकृतियां

एयरपोर्ट पर ऑपरेशन की शुरुआत से पहले बुधवार शाम शानदार ड्रोन शो का आयोजन किया गया. इसमें 1,515 ड्रोन्स ने एक साथ उड़ान भरकर आकाश में एयरपोर्ट के लोगो, खिलता हुआ 3D कमल, ग्रीन एयरपोर्ट, राइज ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट लोगो के अलावा मुंबई के ऊपर उड़ते विमान जैसी तमाम अद्भुत आकृतियां बनाईं. इस शानदार ड्रोन शो ने आसमान को खूबसूरत कैनवास बना दिया. 

इस अद्भुत शो को देखने के लिए विशेष तौर से दिव्यांग लोग, एयरपोर्ट कर्मचारी, युवा एथलीट्स लोग मौजूद थे. बता दें कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का डिजाइन भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल से प्रेरित है, जिसकी झलक इसकी वास्तुकला में साफ दिखाई देती है.

गुरुवार से शुरू होंगी उड़ानें

अदाणी ग्रुप द्वारा संचालित नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह 8 बजे से कमर्शियल सेवाएं शुरू हो जाएंगी. पहले दिन इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकासा एयर और स्टार एयर अपनी 15 डॉमेस्टिक उड़ानें संचालित करेंगी. ये फ्लाइट्स नवी मुंबई को देश के 9 प्रमुख शहरों से जोड़ेंगी. शुरू में एयरपोर्ट पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सेवाएं संचालित होंगी. इस दौरान रोजाना 13 शहरों के लिए 24 उड़ानें हो सकेंगी. अगले साल फरवरी से एयरपोर्ट पर 24 घंटे सेवाएं शुरू करने की योजना है.

एयरपोर्ट पर हाई-टेक सुविधाएं

करीब 19,650 करोड़ रुपये की लागत से तैयार नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट  के पहले चरण में एक टर्मिनल और एक रनवे है, जिसकी सालाना क्षमता 2 करोड़ यात्रियों को संभालने की है. एयरपोर्ट के पांचों चरणों पूरा होने पर इसकी क्षमता 9 करोड़ यात्री प्रति वर्ष हो जाएगी, जो लंदन की कुल आबादी को साल में 10 बार संभालने के बराबर है.

यह एयरपोर्ट करीब 2,866 एकड़ क्षेत्र में फैला है, जो लगभग 1,650 फुटबॉल मैदानों के बराबर है. पूरा तैयार होने के बाद यह 40 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करेगा, जो करीब 70 हजार घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त है.

एयरपोर्ट पर पहले दिन से ही यात्रियों को डिजी यात्रा के जरिए कॉन्टैक्टलेस चेक इन और सिक्योरिटी जांच जैसी सुविधाएं मिलेंगी. यह नया गेटवे न सिर्फ मुंबई महानगरीय क्षेत्र की कनेक्टिविटी सुधारेगा बल्कि पश्चिमी भारत के आर्थिक विकास को भी नई गति देगा.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

