Stock Market Today: 'रॉकेट' की रफ्तार के बाद आज शेयर बाजार में सुस्ती, अदाणी ग्रुप के शेयरों का जोश फिर भी हाई

बीते दिन रिकॉर्ड तेजी के बाद आज बुधवार , 4 फरवरी को भारतीय शेयर बाजार में हल्की सुस्ती देखने को मिल रही है. कल जहां सेंसेक्स और निफ्टी ने बंपर छलांग लगाई थी, वहीं आज सुबह बाजार लाल निशान में खुला.आज सुबह 9:20 बजे तक BSE सेंसेक्स करीब 120 अंक गिरकर 83,619 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. वहीं, निफ्टी 50 में भी मामूली 11 अंकों की गिरावट रही और यह 25,716 के स्तर पर बना हुआ है. प्री-ओपन सेशन में बाजार ज्यादा कमजोर दिख रहा था, लेकिन ओपनिंग के बाद रिकवरी की कोशिश जारी है.

कल यानी मंगलवार का दिन निवेशकों के लिए जश्न का दिन रहा. बीते दिन भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ टेंश कम होने से बाजार में जोश आ गया.ट्रंप सरकार द्वारा भारतीय सामानों पर टैरिफ कम करने की खबरों सेंसेक्स 2,072 अंक (2.54%) उछलकर 83,739 पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी 639 अंक (2.55%) चढ़कर 25,727 के पार निकल गया था.

शानदार तिमाही नतीजे की वजह से अदाणी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों उछले

शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बावजूद आज अदाणी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों में मजबूती देखने को मिली. शानदार तिमाही नतीजे की वजह से शुरुआती ट्रेडिंग सेशन के दौरान Adani Enterprises करीब 1.08% चढ़कर ₹2,226.30 पर कारोबार करता दिखा.

वहीं Adani Green Energy में 0.69% की तेजी रही और यह ₹938.50 पर पहुंच गया.

Adani Total Gas हल्की बढ़त के साथ 0.18% चढ़कर ₹543.35 पर ट्रेड करता नजर आया.

Adani Ports & Special Economic Zone के शेयरों में भी 0.89% की मजबूती रही और इसका भाव ₹1,544.50 रहा. इसके अलावा Adani Power में सबसे ज्यादा तेजी दिखी, जो 1.58% उछलकर ₹145.89 पर पहुंच गया. Adani Energy Solutions भी 0.52% की बढ़त के साथ ₹979.50 पर ट्रेड करता दिखा. हालांकि, ग्रुप की कंपनी New Delhi Television (NDTV) में हल्की कमजोरी रही और शेयर 0.49% गिरकर ₹82.89 पर आ गया.