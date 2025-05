2027 तक अदाणी ग्रुप का EBITDA 22 फीसदी की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगा: जेफरीज

अदाणी ग्रुप (Adani Group) का EBITDA मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष तक 22% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने की उम्मीद है. ये बात ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी जेफरीज ने कही है. अदाणी ग्रुप ने पिछले वित्त वर्ष यानी FY2025 में शानदार प्रदर्शन किया था. FY2025 में ग्रुप ने अपनी वित्तीय स्थिति को और मजबूत किया है. ग्रुप ने बयान जारी करके बताया कि पिछले वित्त वर्ष में अदाणी ग्रुप का EBITDA सालाना आधार पर 14% बढ़ा था.

पिछले वित्त वर्ष के दौरान, अदाणी ग्रुप की सात लिस्टेड कंपनियों के लिए EBITDA साल-दर-साल 14% बढ़कर लगभग 74,000 करोड़ रुपये हो गया. इस दौरान कुल EBITDA का 82% हिस्सा कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो से आया था.

अदाणी एंटरप्राइजेज की साल-दर-साल 25% EBITDA ग्रोथ हुई थी. इसमें सबसे ज्यादा योगदान अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज और एयरपोर्ट्स जैसे नए व्यवसायों का था, इन क्षेत्रों में 100% से अधिक की ग्रोथ दर्ज की गई है.

अदाणी पोर्ट्स ने 16% EBITDA ग्रोथ दर्ज की है. अदाणी ग्रीन एनर्जी ने 22% की ग्रोथ हासिल की, जिसमें 3.3GW कैपिसिटी में ग्रोथ और बेहतर उपयोग, विशेष रूप से जनवरी-मार्च तिमाही में हुई ग्रोथ भी शामिल है.

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने भी नई लाइन जोड़ने के कारण 22% की ग्रोथ देखी. जेफरीज ने कहा कि मर्चेंट बिक्री और अधिग्रहणों के कारण अदाणी पावर का EBITDA 12% बढ़ा है.

अदाणी एंटरप्राइजेज ने अपनी सोलर सेल सर्विस का विस्तार शुरू किया और विंड टरबाइन सेट कैपिसिटी में ग्रोथ हासिल की है. अंबुजा सीमेंट ने पेन्ना और ओरिएंट सीमेंट को खरीदकर अपनी कैपिसिटी को बढ़ाया है. अदाणी पोर्ट्स ने विझिंजम पोर्ट पर ऑपरेशन शुरू किया और एस्टर ऑफशोर का अधिग्रहण किया.

अदाणी पावर ने मुख्य रूप से अधिग्रहण के माध्यम से 2.3 गीगावाट कैपिसिटी जोड़ी है. वहीं, अदाणी ग्रीन ने 3.3 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपिसिटी जोड़ी है, जिसमें गुजरात के खावड़ा में स्पष्ट ग्रोथ देखी गई है. अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने 6,187 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें चालू कीं, जबकि अदाणी टोटल गैस ने 100 CNG स्टेशन और 142,000 घरेलू PNG ग्राहक जोड़े हैं.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)