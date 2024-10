Adani Green Energy ने $1.2 बिलियन के नोट्स की बिक्री को टाला, बाजार की स्थिति बेहतर होने का इंतजार

अदाणी ग्रुप (Adani Group) की रिन्यूएबल एनर्जी फर्म और भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (Adani Green Energy Ltd) ने कमजोर बाजार परिस्थितियों के कारण अमेरिकी चुनावों के बाद (US elections) तक अपनी $1.2 बिलियन आईजी-रेटेड ऑफरिंग स्थगित कर दी. हाइब्रिड आरजी में 1,840 मेगावाट के ऑपरेशनल

विंड सोलर हाइब्रिड एसेट्स शामिल थीं, जिसके लिए फिच और मूडीज़ रेटिंग से आईजी रेटिंग मिली थी. यह भारतीय रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट के सबसे मजबूत क्रेडिट में से एक है.

हाइब्रिड आरजी एक तरह का समझौता है जिसमें एक कंपनी निवेशकों से पैसे लेती है और बदले में निवेशकों को भविष्य में कुछ पैसे देने का वादा करती है. यह कंपनी के लिए पैसे जुटाने का एक तरीका है.

अमेरिकी चुनावों के खत्म होने का इंतजार

सूत्रों के अनुसार, अदाणी ग्रीन एनर्जी अमेरिकी चुनावों के खत्म होने का इंतजार कर रही है.चुनाव के बाद, जब बाजार स्थिर हो जाएगा, तब कंपनी फिर से अमेरिकी डॉलर बॉन्ड मार्केट में 20 साल के ग्रीन नोट्स की बिक्री के जरिये पैसे जुटाने की कोशिश करेगी.उन्हें उम्मीद है कि चुनाव के बाद बाजार अच्छा होगा और उन्हें अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. शानदार क्रेडिट हाइलाइट्स के साथ कंपनी निवेशकों को फिर आकर्षित करने की कोशिश करेगी.

चुनाव के बाद बेहतर प्राइसिंग और रिजल्ट्स मिलने की उम्मीद

AGEL ने मंगलवार को IG-रेटेड हाइब्रिड RG नोट्स लॉन्च किए लेकिन सावधानीपूर्वक विचार के बाद, इसे अमेरिकी चुनावों के बाद स्थगित करने का निर्णय लिया. अभी बाजार में थोड़ी उथल-पुथल चल रही है. अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कंपनी को लगता है कि चुनाव के बाद बाजार की स्थिति और अच्छी होगी. कंपनी को लगता है कि अगर चुनाव के बाद यह प्रोजेक्ट शुरू करेगी तो उसे ज्यादा फायदा होगा. इससे बेहतर प्राइसिंग और रिजल्ट्स मिलेंगे.

अमेरिका में चुनाव हो रहे चुनावों के संबंध में कुछ अनिश्चितता के कारण डॉलर बॉन्ड जारी करना स्थगित हो गया है. अदाणी ग्रीन को लगता कि फिलहाल अन्य विकल्पों - ऑनशोर बॉन्ड, बैंक फाइनेंसिंग की तुलना में उतना अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा.

कंपनी प्रस्तावित बॉन्ड से जुटाए गए पैसे का उपयोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा में लिया गया कर्ज चुकाने का काम करेगी. अमेरिकी चुनाव या नए साल की छुट्टियों के बाद जनवरी 2025 के दूसरे हफ्ते में पर बॉन्ड लाने पर विचार कर रही है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)