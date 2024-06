Adani Group की कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत, हासिल की कई बड़ी उपलब्धियां, जानें क्या है आगे की योजना

आज यानी 24 जून को अदाणी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) की सालाना आम बैठक (Annual General Meeting) में अदाणी ग्रुप (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani) ने शेयरहोल्डर्स को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने निवेशकों को अदाणी ग्रुप कंपनियों की वित्तीय स्थितियों, उपलब्धियों और अलग-अलग कंपनियों की भविष्‍य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी.

अदाणी ने ग्रुप कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने ग्रुप कंपनियों की वित्तीय स्थितियों पर बात करते हुए कहा, अदाणी ग्रुप के पास आज की तारीख में 59,791 करोड़ का कैश रिजर्व है. उन्होंने कहा कि अंबुजा सीमेंट्स, ACC, अदाणी पोर्ट्स को AAA की रेटिंग मिली है.FY24 में 45% की ग्रोथ के साथ 82,917 करोड़ का उच्चतम EBITDA दर्ज किया .FY24 में PAT 40,129 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर रहा, जो 71% की ग्रोथ है. वहीं, नेट डेट-टू-EBITDA पिछले साल के 3.3x से गिरकर 2.2x हो गया.

अदाणी ग्रुप के नाम कई बड़ी उपलब्धियां

गौतम अदाणी ने अदाणी ग्रुप कंपनियों की उपलब्धियों पर पर बात करते हुए कहा,अदाणी पोर्ट्स ने FY24 में गोपालपुर, कराईकल पोर्ट्स का अधिग्रहण किया, इससे क्षमता बढ़ी. अदाणी ग्रीन ने FY24 में 2.8 GW की क्षमता जोड़ी.अदाणी पावर ने FY24 में क्षमता 12% बढ़ाकर 15,250 MW किया.

सीमेंट क्षमता 140 MTPA करने का लक्ष्‍य

गौतम अदाणी ने कहा, अदाणी ग्रुप की सीमेंट क्षमता FY24 में 67.5 MTPA से बढ़कर 79 MTPA हुई. यह 2028 तक बढ़ाकर 140 MTPA करने का लक्ष्य रखा गया है.

अदाणी ग्रुप कंपनियों की उपलब्धियों पर बात करते हुए गौतम अदाणी ने कहा,FY24 में NDTV के ग्लोबल डिजिटल ट्रैफिक में 39% की बढ़ोतरी हुई.



एयरपोर्ट्स बिजनेस और अदाणी पावर में विस्‍तार

उन्होंने बताया कि एयर पोर्ट्स पर यात्री यातायात में डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई, ये 8.86 करोड़ तक पहुंच गया. इसके अलावा कच्छ कॉपर ने ग्रीनफील्ड रिफाइनरी में ऑपरेशन शुरू किया. एक दशक में कच्छ कॉपर रिफाइनरी को दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल लोकेशन स्मेल्टर बनाने का लक्ष्य है.

वहीं, FY24 में अदाणी पावर की ऑपरेशन कैपेसिटी 12% बढ़कर 15,250 MW हो गई. अदाणी टोटल गैस ने CNG स्टेशनों का विस्तार करके 900 स्टेशनों को पार किया. अदाणी टोटल गैस ने 606 EV चार्जिंग पॉइंट्स की शुरुआत की.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)