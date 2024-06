"कोई भी चुनौती अदाणी ग्रुप की नींव को कमजोर नहीं कर सकती": शॉर्ट-सेलर के हमले पर गौतम अदाणी

अदाणी ग्रुप (Adani Group) के चेयरमैन गौतम अदाणी (Gautam Adani ) ने आज सालाना आम बैठक (AGM) में कंपनी द्वारा पिछले साल विदेशी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग के हमले का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि समूह ने न सिर्फ इस तूफान का सामना किया बल्कि और मजबूत बनकर उभरा. ये साबित करता है कि कोई भी चुनौती उनकी मूलभूत मजबूती को कमजोर नहीं कर सकती.

गौतम अदाणी ने कहा, "सफलता का असली पैमाना विपरीत परिस्थितियों में मजबूती से खड़े रहने की क्षमता है."

उन्होंने कहा, "पिछले साल हमने जो दृढ़ता दिखाई वह बेमिसाल थी. अदाणी ग्रुप ने विदेशी शॉर्ट-सेलर्स द्वारा ईमानदारी और प्रतिष्ठा पर हमलों का मुकाबला किया. हमने साबित कर दिया कि कोई भी चुनौती अदाणी ग्रुप की नींव को कमजोर नहीं कर सकती."

पिछले साल अदाणी ग्रुप के सामने दोहरी चुनौती

उन्होंने बताया कि पिछले साल अदाणी ग्रुप को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ा. अदाणी ग्रुप की AGM में शेयरहोल्डर्स को संबोधित करते हुए चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा कि शॉर्ट-सेलर का हमला दोतरफा था. एक तरफ गलत सूचनाएं फैलाई जा रहीं थीं, दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) के दौरान राजनीतिक आरोप लगाए गए.

अदाणी समूह के लिए निवेशकों का भरोसा सर्वोपरि

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदाणी समूह अपने निवेशकों के भरोसे और उनके हितों को सर्वोपरि रखता है. इन आरोपों की जांच के बीच, अदाणी समूह ने FPO के माध्यम से जुटाए गए ₹20,000 करोड़ रुपये निवेशकों को वापस कर दिए

गौतम अदाणी ने कहा, शॉर्ट सेलर की तरफ से हमला तब किया गया जब हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर (FPO) ला रहे थे. शॉर्ट-सेलर का हमला अदाणी ग्रुप को बदनाम करने, नुकसान पहुंचाने, और हमारे मार्केट वैल्यू को कम करने के लिए तैयार किया गया था.इस हमले को मीडिया के एक वर्ग ने आगे बढ़ाया था.

उन्होंने कहा कि अब तक के सबसे बड़े FPO के जरिए 20,000 करोड़ जुटाने के बावजूद, हमने पैसों को लौटाने का फैसला किया.FPO की आय लौटाने का फैसला हमारे निवेशकों के प्रति समर्पण को दर्शाता है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)