8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर पर मिलेगा लाखों का एरियर! कितनी बढ़ेगी सैलरी? देखें कैलकुलेशन

8th pay commission Arrears Calculation: जानकारों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2027 के बीच लागू हो सकती हैं, लेकिन सैलरी का असर 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा. इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को 12 से 24 महीने तक का एरियर मिल सकता है.

8th pay commission Salary Calculator: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी में सबसे अहम रोल फिटमेंट फैक्टर का होता है.
नई दिल्ली:

8th Pay Commission Latest News: सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का काफी बेसब्री से इंतजार है.8वें वेतन आयोग के गठन की चर्चाओं के बीच अब सबकी नजरें एरियर (Arrears) पर टिकी हैं.  हर कोई यही जानना चाहता है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी और कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि एरियर कितना मिलेगा.बता दें कि लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाएगा.

बेसिक सैलरी और एरियर में होगा बंपर उछाल

अगर सरकार 2.0 से लेकर 2.57 तक का फिटमेंट फैक्टर अपनाती है, तो आपकी बेसिक सैलरी और एरियर (Arrear) में भारी उछाल देखने को मिल सकता है. आइए एरियर कैलकुलेशन के जरिये देखते हैं कि  आपके खाते में किस लेवल पर कितनी बड़ी रकम आ सकती है.

7वें वेतन आयोग का समय 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया है और इसके बाद 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का असर माना जा रहा है. हालांकि सैलरी बढ़ने का ऐलान बाद में हो सकता है, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी और एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलने की उम्मीद है. इसी वजह से लेवल 1 से 5 तक के कर्मचारी अभी से अपना पूरा हिसाब लगा रहे हैं.

8वां वेतन आयोग कीसिफारिशें कब से लागू होगी?

जानकारों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2027 के बीच लागू हो सकती हैं, लेकिन सैलरी का असर पीछे की तारीख से यानी 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा. इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को 12 से 24 महीने तक का एरियर मिल सकता है. जितना ज्यादा समय लगेगा, उतना ज्यादा एरियर बनेगा.

फिटमेंट फैक्टर का सबसे अहम रोल

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी में सबसे अहम रोल फिटमेंट फैक्टर का होता है. यही तय करता है कि आपकी पुरानी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. 8वें वेतन आयोग में इसे लेकर अलग-अलग अनुमान हैं, जो 2.0 से लेकर 2.57 तक जा सकते हैं.

सैलरी बढ़ोतरी का सीधा सा नियम है कि आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है और नई बेसिक सैलरी निकल आती है.

लेवल 1 से 5 की मौजूदा बेसिक सैलरी

7वें वेतन आयोग के हिसाब से लेवल 1 की बेसिक सैलरी 18000 रुपये है. लेवल 2 में यह 19900 रुपये, लेवल 3 में 21700 रुपये, लेवल 4 में 25500 रुपये और लेवल 5 में 29200 रुपये है. इसी बेस पर नई सैलरी और एरियर का पूरा हिसाब लगाया गया है.

फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से नई बेसिक सैलरी

  • अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 रखा जाता है तो लेवल 1 की बेसिक सैलरी 36000 रुपये हो जाती है. 
  • 2.15 पर यही सैलरी बढ़कर 38700 रुपये हो जाती है. 2.28 पर यह 41040 रुपये और 2.57 पर 46260 रुपये तक पहुंच जाती है.
  • लेवल 2 में 2.0 फिटमेंट पर सैलरी 39800 रुपये बनती है, 2.15 पर 42785 रुपये, 2.28 पर 45372 रुपये और 2.57 पर 51143 रुपये हो जाती है.
  • लेवल 3 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 2.0 पर 43400 रुपये, 2.15 पर 46655 रुपये, 2.28 पर 49476 रुपये और 2.57 पर 55769 रुपये तक पहुंच सकती है.
  • लेवल 4 में 2.0 फिटमेंट पर बेसिक 51000 रुपये, 2.15 पर 54825 रुपये, 2.28 पर 58140 रुपये और 2.57 पर 65535 रुपये हो सकती है.
  • लेवल 5 के लिए 2.0 फिटमेंट पर सैलरी 58400 रुपये, 2.15 पर 62780 रुपये, 2.28 पर 66576 रुपये और 2.57 पर 75044 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.
हर महीने सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?

अगर हर महीने की बढ़ी हुई सैलरी की बात करें तो लेवल 1 के कर्मचारी को 2.0 फिटमेंट पर करीब 18000 रुपये ज्यादा मिलेंगे. 2.15 पर यह बढ़ोतरी 20700 रुपये, 2.28 पर 23040 रुपये और 2.57 पर 28260 रुपये तक पहुंच सकती है.लेवल 2 में हर महीने की बढ़ोतरी 19900 रुपये से लेकर 31243 रुपये तक जा सकती है.लेवल 3 में यह बढ़ोतरी 21700 रुपये से 34069 रुपये तक हो सकती है.लेवल 4 के कर्मचारियों की मासिक सैलरी 25500 रुपये से बढ़कर 40035 रुपये तक बढ़ सकती है. वहीं लेवल 5 में हर महीने 29200 रुपये से लेकर 45844 रुपये तक ज्यादा सैलरी मिल सकती है.

20 महीने का एरियर कितना मिलेगा?

अगर 20 महीने का एरियर जोड़ा जाए तो ...लेवल 1 के कर्मचारी को 2.0 फिटमेंट पर करीब 3.60 लाख रुपये मिल सकते हैं. 2.15 पर यह 4.14 लाख रुपये, 2.28 पर 4.61 लाख रुपये और 2.57 पर 5.65 लाख रुपये तक पहुंच सकता है.लेवल 2 के लिए यह एरियर 3.98 लाख रुपये से बढ़कर 6.25 लाख रुपये तक जा सकता है. लेवल 3 में एरियर 4.34 लाख से 6.81 लाख रुपये तक बन सकता है.लेवल 4 के कर्मचारियों को 5.10 लाख से लेकर 8.01 लाख रुपये तक का एरियर मिल सकता है. वहीं लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए यह रकम 5.84 लाख से बढ़कर 9.17 लाख रुपये तक पहुंच सकती है.

क्या DA और HRA का भी एरियर मिलेगा?

पिछले वेतन आयोगों को देखें तो डीए का एरियर आमतौर पर दिया जाता है और यह नई बेसिक सैलरी के हिसाब से जोड़ा जाता है.हालांकि HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस का एरियर आमतौर पर नहीं दिया जाता क्योंकि ये आगे की तारीख से लागू होते हैं. जब तक सरकार अलग से आदेश न दे, तब तक इन्हें एरियर में शामिल नहीं माना जाता.

इस कैलकुलेशन से साफ है कि फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, एरियर उतना ही ज्यादा मिलेगा. 2.0 और 2.57 फिटमेंट फैक्टर के बीच का फर्क ही कई लाख रुपये का हो सकता है. खासकर लेवल 4 और 5 के कर्मचारियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता दिख रहा है.

