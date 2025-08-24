IPO This Week: इस हफ्ते आएंगे 2 नए आईपीओ, 5 की होगी लिस्टिंग, जानिए कहां है कमाई का मौका

New IPOs in Market: सोमवार से शुरू होने वाला हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए काफी व्यस्त और रोमांचक रहने वाला है. एक तरफ जहां पांच कंपनियों के आईपीओ शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए तैयार हैं, वहीं दो और कंपनियों के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले हैं. यह बाजार की सकारात्मक गति को दर्शाता है और निवेशकों के लिए कमाई के नए मौके ला रहा है. बीते हफ्तों में कई आईपीओ ने निवेशकों की अच्छी कमाई कराई है. जियो-पॉलिटिकल टेंशन और दुनियाभर के मार्केट में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारतीय शेयर बाजार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. ऐसे में ये हफ्ता निवेशकों के लिए कमाई वाला साबित हो सकता है.
इस हफ्ते पांच मेनबोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है. इनमें से चार आईपीओ की लिस्टिंग 26 अगस्त को और एक आईपीओ की लिस्टिंग 28 अगस्त को होगी. वहीं विक्रान इंजीनियरिंग (Vikran Engineering) और एनलॉन हेल्थकेयर (Anlon Healthcare) के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले हैं.
कब किसकी लिस्टिंग?
इस हफ्ते लिस्ट होने वाले आईपीओ में विक्रम सोलर (Vikram Solar), पटेल रिटेल (Patel Retail), जेम एरोमेटिक्स (Gem Aromatics), मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज (Mangal Electrical Industries) और श्रीजी शिपिंग ग्लोबल (Shreeji Shipping Global) शामिल हैं.
विक्रम सोलर (Vikram Solar)
यह नवीकरणीय ऊर्जा (renewable energy) क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जिसकी उत्पादन क्षमता 4.5 गीगावाट है.
- आईपीओ डिटेल: यह आईपीओ 19 अगस्त से 21 अगस्त तक खुला था.
- इश्यू प्राइस बैंड: ₹315 से ₹332 प्रति शेयर.
- कुल आकार: ₹2,079 करोड़.
- लिस्टिंग तारीख: 26 अगस्त, 2025.
- सब्सक्रिप्शन: इस आईपीओ को 56 गुना सब्सक्राइब किया गया था.
पटेल रिटेल (Patel Retail)
यह एक सुपरमार्केट चेन है जो 'Patel's R Mar' ब्रांड के तहत महाराष्ट्र में 43 स्टोर चलाती है.
- आईपीओ डिटेल: यह आईपीओ 19 अगस्त से 21 अगस्त तक खुला था.
- इश्यू प्राइस: ₹237 से ₹255 प्रति शेयर.
- कुल आकार: ₹243 करोड़.
- लिस्टिंग तारीख: 26 अगस्त, 2025.
- सब्सक्रिप्शन: इस आईपीओ को 96 गुना सब्सक्राइब किया गया था.
जेम एरोमेटिक्स (Gem Aromatics)
यह मुंबई स्थित एसेंशियल ऑयल, अरोमा केमिकल और अन्य विशेष सामग्री बनाने वाली कंपनी है.
- आईपीओ डिटेल: यह आईपीओ 19 अगस्त से 21 अगस्त तक खुला था.
- इश्यू प्राइस बैंड: ₹309 से ₹325 प्रति शेयर.
- कुल आकार: ₹451 करोड़.
- लिस्टिंग तारीख: 26 अगस्त, 2025.
- सब्सक्रिप्शन: इस आईपीओ को 30 गुना सब्सक्राइब किया गया था.
श्रीजी शिपिंग ग्लोबल (Shreeji Shipping Global)
यह कंपनी भारत के पश्चिमी तट पर समुद्री परिवहन का काम करती है, जिसका ध्यान छोटे बंदरगाहों और तटीय व्यापार पर है.
- आईपीओ डिटेल: यह आईपीओ 19 अगस्त से 21 अगस्त तक खुला था.
- इश्यू प्राइस बैंड: ₹240 से ₹252 प्रति शेयर.
- कुल आकार: ₹411 करोड़.
- लिस्टिंग तारीख: 26 अगस्त, 2025.
- सब्सक्रिप्शन: इस आईपीओ को 58 गुना सब्सक्राइब किया गया था.
मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज (Mangal Electrical Industries)
यह ट्रांसफॉर्मर और उसके महत्वपूर्ण हिस्सों को बनाने का काम करती है.
- आईपीओ डिटेल: यह आईपीओ 20 अगस्त से 22 अगस्त तक खुला था.
- इश्यू प्राइस बैंड: ₹533 से ₹561 प्रति शेयर.
- कुल आकार: ₹400 करोड़.
- लिस्टिंग तारीख: 28 अगस्त, 2025.
- सब्सक्रिप्शन: यह आईपीओ 22 अगस्त, 2025 तक 10 गुना सब्सक्राइब हुआ था.
2 नए आईपीओ में पैसे लगाने का मौका
निवेशकों के पास इस हफ्ते 2 नए मेनबोर्ड आईपीओ में पैसे लगाने का मौका होगा. इनमें विक्रान इंजीनियरिंग (Vikran Engineering) और एनलॉन हेल्थकेयर (Anlon Healthcare) के नाम शामिल हैं.
विक्रान इंजीनियरिंग (Vikran Engineering)
यह इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (EPC) के क्षेत्र में काम करती है, जिसका मुख्य ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर है.
- आईपीओ खुलने की तारीख: 26 अगस्त से 29 अगस्त, 2025 तक.
- इश्यू प्राइस बैंड: ₹92 से ₹97 प्रति शेयर.
- कुल आकार: ₹772 करोड़.
कंपनी का कहना है कि आईपीओ से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कंपनी की वर्किंग कैपिटल और सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा.
एनलॉन हेल्थकेयर (Anlon Healthcare)
यह फार्मा इंटरमीडिएट और एक्टिव फार्मास्युटिकल सामग्री (APIs) बनाने का काम करती है.
- आईपीओ खुलने की तारीख: 26 अगस्त से 29 अगस्त, 2025 तक.
- इश्यू प्राइस बैंड: ₹86 से ₹91 प्रति शेयर.
- कुल आकार: ₹121 करोड़.
कंपनी का कहना है कि आईपीओ से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल पूंजीगत खर्च (कैपेक्स), वर्किंग कैपिटल की जरूरतों और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा.
