Meesho Share Price: Meesho ने आईपीओ से मिले पैसे का इस्तेमाल कई कामों में करने की योजना बनाई है. इनमें अपनी टेक्नोलॉजी और सर्वर मजबूत करना, ब्रांड और मार्केटिंग को बढ़ाना,नए कारोबार खरीदना या नए क्षेत्रों में कदम बढ़ाने के अलावा बाकी सामान्य कारोबारी जरूरतें शामिल हैं:

Meesho की शानदार लिस्टिंग, कंपनी का शेयर पहले ही दिन 46% उछला, निवेशकों को जबरदस्त फायदा
Meesho Stock listing: एनएसई पर शेयर की शुरुआत 162.50 रुपये पर हुई, जो इश्यू प्राइस से काफी ज्यादा थी.
नयी दिल्ली:

-कॉमर्स कंपनी Meesho का शेयर बुधवार को बाजार में 46 प्रतिशत की मजबूत तेजी के साथ लिस्ट हुआ.कंपनी का शेयर 111 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले काफी ऊपर खुला, जिससे निवेशकों को पहले ही दिन अच्छा फायदा मिला.

एनएसई पर शेयर की शुरुआत 162.50 रुपये पर हुई, जो इश्यू प्राइस से काफी ज्यादा थी. लिस्टिंग के बाद शेयर की कीमत और बढ़कर 172.70 रुपये तक पहुंच गई. बीएसई पर भी शेयर 161.20 रुपये पर लिस्ट हुआ, जो इश्यू प्राइस से काफी ऊपर है.

कंपनी की कीमत और आईपीओ का हाल

लिस्टिंग के बाद मीशो की कुल बाजार कीमत बीएसई पर 77,355 करोड़ रुपये और एनएसई पर 77,273 करोड़ रुपये रही. कंपनी का कुल 5,421 करोड़ रुपये का आईपीओ पिछले हफ्ते ही बंद हुआ था और इसे बहुत जोरदार रिस्पॉन्स मिला था. आईपीओ को अंतिम दिन 79 गुना से ज्यादा बोलियां मिली थीं.इसक इश्यू प्राइस का दायरा 105 से 111 रुपये रखा गया था.

इस आईपीओ में 4,250 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए गए और 1,171 करोड़ रुपये के शेयर बेचकर फंड जुटाया गया.

कंपनी आईपीओ का पैसा कहां लगाएगी?

Meesho ने आईपीओ से मिले पैसे का इस्तेमाल कई कामों में करने की योजना बनाई है. इनमें अपनी टेक्नोलॉजी और सर्वर मजबूत करना,ब्रांड और मार्केटिंग को बढ़ाना,नए कारोबार खरीदना या नए क्षेत्रों में कदम बढ़ाने के अलावा बाकी सामान्य कारोबारी जरूरतें शामिल हैं:

Meesho की शानदार लिस्टिंग ने बाजार में यह साफ कर दिया कि ऑनलाइन कारोबार वाली कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी अभी भी बहुत ज्यादा है.पहले ही दिन जबरदस्त बढ़त ने कंपनी के निवेशकों को बड़ा फायदा दिया.

